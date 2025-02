Reasentamientos serán en común acuerdo con pobladores, según ACP

La construcción de un embalse en la cuenca del Río Indio por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha generado opiniones a favor y en contra. Algunos residentes señalan no haber sido tomados en cuenta por la entidad y se oponen a dejar sus viviendas para la ejecución del proyecto, no obstante, Ilya Espino de Marotta, subadministradora de la ACP, manifestó que todas las decisiones sobre el mismo se harán en común acuerdo con los pobladores.

Según Espino de Marotta, la primera fase de este proyecto contempla el desarrollo de un censo socioeconómico, que culmina el 30 de abril de 2025, para establecer las medidas de reasentamiento y compensación correspondientes.

Hasta la fecha, se han realizado alrededor de 60 reuniones comunitarias con más de 2,100 participantes en las que se ha detallado la importancia que tiene dicha construcción para dar solución al problema del agua en Panamá.

La segunda etapa consiste en definir el monto de las compensaciones en conjunto con los residentes para llegar a acuerdos con los que se sientan satisfechos.

“No es algo que el Canal lleva impuesto o ya elaborado, por eso las mesas de conversaciones son muy importantes porque allí se va a decantar cómo va a ser esa programación”, aseveró Espino de Marotta.

La subadminstradora reconoció que el desplazamiento para los residentes es una situación “compleja y difícil”, no obstante, apela a que perciban los resultados obtenidos en la cuenca tradicional occidental del Canal, ya que, su objetivo es velar por su bienestar, apoyándolos a superar esta etapa de manera justa.

Reiteró que el Canal es una empresa justa que cumple lo que promete, y particularmente con este proyecto se busca el crecimiento de las personas no desmejorar su calidad de vida, por lo tanto, las conversaciones ayudarán a entender las opciones que cada familia quiere.

Este martes, un grupo de campesinos residentes en la zona manifestaron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir al Estado panameño el respeto de sus garantías fundamentales.

Los pobladores señalaron que no se oponen del desarrollo del Canal de Panamá, sin embargo, consideran que este no puede realizarse afectando a terceros, por ello, solicitan que no se ejecute ningún programa de reasentamiento hasta que las autoridades no aclaren sus dudas sobre el proyecto.

La entidad detalló que este proyecto tendrá una duración de aproximadamente 6 años y un monto estimado de 1,500 millones de dólares.

Esta cifra incluye tanto la construcción de la presa como el programa de reasentamiento ordenado de todos los residentes.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Se espera que la construcción del embalse en Río Indio garantice la disponibilidad de agua para abastecer a más del 50% de la población, y facilite la operatividad de la vía interoceánica sobre todo en tiempos de sequía.