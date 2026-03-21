Red criminal de policías habría comercializado ilegalmente vehículos de la institución

Una red criminal, que estaría integrada por unidades de la Policía Nacional, se encuentra bajo investigación, informó esta semana la institución.

En este sentido, la Policía adelantó que la Dirección de Responsabilidad Profesional realiza investigaciones disciplinarias internas tras la identificación de esta presunta red.

Según información oficial, los policías hurtaban y comercializaban de forma ilegal vehículos, motocicletas y accesorios de propiedad institucional.

De momento se han identificado unidades policiales presuntamente vinculadas, cuyos nexos están siendo verificados para determinar responsabilidades conforme a la ley.

Estas investigaciones ya han derivado en allanamientos, como el realizado el 18 de marzo en Boquerón y Los Algarrobos.

La operación permitió recuperar una motocicleta institucional de descarte, además de un Toyota Corolla hurtado de la Dirección de Responsabilidad Profesional en Ancón. Una persona vinculada al hecho fue aprehendida.

"La Policía Nacional reitera que actuará con mano dura contra cualquier unidad involucrada en actividades ilícitas, garantizando sanciones disciplinarias y acciones penales", advirtió la institución.