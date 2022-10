Redoblan esfuerzo para captar donantes de órganos

Las condiciones a las que sometió la pandemia de la covid-19 al sistema sanitario panameño privó a decenas de pacientes de poder someterse a un trasplante de órgano que les permitiera mejorar su calidad de vida e incluso salvarla.

Este 14 de octubre, cuando se conmemora el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, expertos repasan la efectividad de las campañas con miras a promover e incentivar la donación.

Para la excoordinadora del Programa Nacional de Trasplante, Leticia Ruiz, el éxito de la donación de órganos comienza a lo interno de los propios centros hospitalarios.

Ruiz citó la necesidad de enfocarse en la concienciación de los médicos intensivistas a cargo de los pacientes críticos, y la importancia de que estos puedan reconocer las muertes cerebrales en las Unidades de Cuidado Intensivo Neuroquirúrgico, diagnosticar la muerte y hacer las entrevistas con las familias para la petición de órganos.

Para la especialista, no importa cuánto una persona quiera donar, que esté inscrito en una lista de donantes o cuente con un carné que lo identifique como tal, si no muere en una unidad de cuidado intensivo y de muerte cerebral, lo que ocurre en un 1% de todas las muertes.

En este sentido, Panamá cuenta con la Organización Panameña de Trasplante (OPT), responsable de la identificación de los potenciales donantes de órganos en los hospitales públicos y privados en todo el país, a través de los coordinadores de trasplantes.

Los héroes anónimos, como los califica el presidente de la OPT, César Cuero, son médicos entrenados ubicados en centros hospitalarios en la provincia de David, Santiago, Aguadulce, Chitré, Colón, en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, en el Hospital De Especialidades Pediátricas y el Hospital Santo Tomás. Este último, capta cerca del 52% del total de los donantes, seguido del complejo de la CSS.'

2 mil

209 trasplantes de órganos ha realizado el programa desde 1955, según la OPT. 13

a 30 es el promedio de donantes que se capta anualmente en Panamá, según datos oficiales.

Los coordinadores de trasplantes tienen como tarea detectar los potenciales donantes de órganos en los hospitales, darle seguimiento y luego de cumplir con los requisitos que señala la Ley, abordar a los familiares. Cuero también cita la importancia de la participación de todo el personal de salud, punto clave para ampliar la vigilancia y captación.

El especialista reconoce al panameño como una persona altruista, sin embargo, persisten los temores y mitos en cuanto a la donación de órganos a pesar del incremento de la lista de pacientes en espera. Cada año, en Panamá la Organización Panameña de Trasplante realiza dos campañas intensivas orientadas a elevar la conciencia de la población, este año del 13 al 20 de noviembre.

En Panamá se realizan trasplantes de córneas, riñón, de donantes fallecidos y donantes vivos; de células hematopoyéticas, de hígado y de corazón, cinco programas que existen actualmente en el país, detalló el presidente de la Organización Panameña de Trasplante.

Al 30 de septiembre, el Registro Nacional de Trasplantes 2022 reportó un total de 91 trasplantes, de los cuales, 17 se realizaron en el mes de septiembre. La última donación y trasplante se realizó el día de ayer en el hospital Santo Tomás.

Desde el inicio del programa se han realizado 87 trasplantes hepáticos, 616 trasplantes de células hematopoyéticas; 900 trasplantes renales; 2, 165 trasplantes de córneas a julio de este año; 4 trasplantes cardiacos. La tasa de donantes por millón de población al 2022 es de 3.5 por millón de habitantes, esta cifra fue nula durante el 2021 y de un 0.6 por millón de habitantes durante el 2020 afectado por la pandemia, en el 2019 alcanzó un 4 por millón de habitantes.

Alcance

Especialistas afirman que una persona donante puede salvar hasta 20 vidas, las donaciones pueden venir de una persona fallecida como córneas, piel, huesos, hígado, riñones, corazón y tejidos, también está el donador en vida que puede donar órganos como riñón, un segmento de hígado o médula ósea a un familiar o personas emocionalmente allegadas.

La suspensión del programa de trasplante por dos años y medio significó muchísimas muertes y el incremento de los pacientes en lista de espera, sostiene Ruiz.

Las enfermedades que más llevan a los trasplantes son la hipertensión arterial, la diabetes, personas en condición de obesidad, personas que fuman, todas asociadas a los hábitos de vida. Igualmente, personas con enfermedades que son hereditarias.

¿Quién no puede donar?

Una persona que muera de una neumonía, por infarto, paro cardiaco respiratorio, si muere de cáncer o una enfermedad infectocontagiosa, si tiene más de 70 años no puede donar.

Haber tenido covid-19 no representa una contraindicación para la donación de órganos, porque cada paciente es sometido a una evaluación por infecciones; no obstante, aquellos que fallecieron por covid-19 en UCI no aplicaban para donar.

Ruiz citó importantes avances en los trasplantes en Panamá que incluyen la asistencia robótica, cirugías menos invasivas, donación cadavérica.

A nivel nacional existe una lista única nacional de trasplante de cadáveres que la maneja el Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social, con un laboratorio de inmunología donde todos los pacientes que están en la lista tienen que actualizar su muestra de sangre para garantizar la compatibilidad con los donantes.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!