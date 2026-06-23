Salud mental, otro factor que lleva a comer sano

En el último año se viene registrando un cambio drástico en el comportamiento de los consumidores, tendencia que se conoce como "bienestar consciente".

Y es que las personas no solo están conscientes de mantenerse en buenas condiciones mediante la práctica de actividades físicas, sino que también se están preocupando más de lo que consumen, como señala Rodrigo Félix, Marketing Manager de Tetra Pak Centroamérica y el Caribe.

"Se empiezan a alejar de estos alimentos ultraprocesados, buscando alimentos mucho más naturales; son más conscientes a la hora de la compra, leen las etiquetas e informaciones nutrimentales y ya saben lo que les hace daño y los que le hace bien", manifestó.

Félix compartió dos estudios realizados por Ipsos y en el primero se destaca que 45% de la gente ve la salud mental como la mayor preocupación en su vidas.

Recordó que antes salía el cáncer como el principal problema de salud y ahora agregó que las personas se dan cuenta que la salud mental es realmente el detonante de muchos problemas físicos y mentales.

El otro estudio reveló que 80% de las personas están conscientes que el comer bien hace la diferencia entre una buena o mala salud.

"Ahora estamos prestando atención a la salud mental y la vemos como un paraguas de bienestar consciente que se conecta con la alimentación", indicó el ejecutivo.'

60%

de los alimentos que se venden en las escuelas son ultraprocesados. 45%

de la población en la región ve la salud mental como el principal problema de salud pública.

Otro dato interesante que Félix compartió es que de ese universo de personas conscientes, 70% ya busca alimentos más sanos y más naturales.

Panamá no escapa de esta realidad y en una nación en la que 70% de su población tiene sobrepeso y 35% está en obesidad, ya se ha generado un debate en que sectores de salud pública presionan para tener sellos octagonales nutrimentales en los productos, medida que se ha implementado en países como Chile y México.

¿Qué está haciendo la industria alimenticia?

Félix comentó que ante la conducta de los consumidores, los sectores dedicados a la elaboración de alimentos están buscando reducir los productos ultraprocesados.

"La reacción de la industria es inmediata, algunas más reactivas que preventiva, pero el consumidor al final es el que elige", resaltó.

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Colocó como ejemplo, la revolución que ha traído el té o infusiones.

Revolución del té

En el caso del negocio donde se desenvuelve, el té produce un efecto relajante y conecta con la tendencia global.

Se le puede agregar vitaminas e ingredientes para estabilizar el cuerpo y reducir el estrés, como hierbas, raíces y hongos.

En mercados asiáticos y americanos, se ha visto que se le agrega probióticos que ayudan a la salud del sistema digestivo.

El consumo del té a nivel global, actualmente, ha subido a una magnitud de casi 40 mil millones de litros en el mundo.

Entre las bebidas sin gas, es la categoría más grande, luego de los lácteos y jugos, con 3.2% de crecimiento sostenido hasta 2028.

En conclusión, Félix plantea que las personas buscan lo que pueden controlar y se están inclinando por alternativas en la alimentación, los ejercicios y medicamentos.

Rol oficial

Sobre este tema, el ingeniero Joseph Gallardo, de la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), reconoció que hoy en día, hay una alta tendencia por consumir productos saludables y bajos en grasas.

Agregó que esto obliga a las empresas alimenticias a reformular los productos que le ofrecen a las personas.

"A medida que esta tendencia avanza, la empresa privada ha demostrado su interés por promover alimentación saludable, buscar alternativas y mejorar las condiciones de sus productos", expresó el funcionario.

Detalló que por parte del Mici, trabajan para tener un escenario para que las empresas puedan trabajar.

Son normas que facilitan el comercio y lo pone en orden y son aprobadas y aplicadas a todos los países, explicó Gallardo.

Manifestó que existe otras entidades, como el Ministerio de Educación, que brinda mucha docencia en relación a la nutrición que tienen que tener los jóvenes en sus primeras etapas de vida.

"La industria va a producir lo que al consumidor le gusta", subrayó el ingeniero.