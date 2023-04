Sequía pone en riesgo la producción de agua potable

La producción de agua potable en importantes potabilizadoras del país se está viendo afectada por el bajo caudal en las tomas de aguas.

En la provincia de Bocas del Toro, la planta de Guabito operaba en un 50% por bajo niveles en la toma; igual situación presentaba la planta de Nuevo Paraíso con una operación del 75%.

La situación es mucho más grave para las plantas de Quebrada Nigua donde las operaciones fueron suspendidas en su totalidad por el bajo nivel en la toma de agua cruda.

En la provincia de Colón, la Planta de Gatún también quedó fuera de operaciones debido al bajo nivel, detalló el Instituto de Acueducto y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Las plantas de Cabra 1 y Cabra 2 en Panamá Metro operaban al 30% y 35 %, respectivamente, afectadas por el bajo caudal. Igual situación se replica en la planta potabilizadora de Chame que opera en un 60 %.

En el distrito de Chame, el Idaan adecua un horario de 5:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. con una operación de 60% y desde las 6:01 a.m. hasta las 4.59 a.m. al 50% para permitir al río de Chame recuperar su producción, explicó la directora de Panamá Oeste, Marta Albarracín.

Ante la sequía que aqueja a las fuentes hídricas, el Municipio de Chame habilitó el servicio de cisternas tanto para comunidades que se abastecen del Idaan como de los acueductos rurales, fuertemente afectados.

Este martes, el Idaan ha restablecido la operación de algunas de estas plantas.

Los análisis climatológicos indican que la transición de la temporada seca a lluviosa ha venido ocurriendo desde mediados de marzo y se espera que continúe hasta la cuarta semana de mayo 2023.

Las lluvias que se han presentado para el Pacífico Occidental (Chiriquí Occidente y Centro de Veraguas) durante estas últimas semanas, han estado dentro del periodo climatológico (1991- 2020).

Igualmente, en las provincias de Herrera, Panamá Oeste y Sur de Veraguas se espera que la entrada de la temporada sea durante el periodo climatológico, detalla el Boletín de Pronóstico Climático marzo a mayo 2023 del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMPHA).

Es probable que en algunas regiones como: Coclé, Los Santos, Panamá y Darién se observe un adelanto aproximadamente de 10 días en la entrada de la temporada lluviosa, pero no se descartan aguacero aislados durante el mes de abril que pudieran confundirse con el inicio de la temporada.

