Suspenden apertura de las tiendas del IMA por falta de arroz

Tras conocer que los molineros no tienen capacidad suficiente para abastecer la demanda local, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) suspendió su proyecto de tiendas permanentes, ya que, no es rentable abrir nuevos establecimientos si no hay abastecimiento del producto.

El pasado mes de agosto, el director del IMA, Nilo Murillo, dijo a Panamá América que en septiembre se iniciaría la apertura de las primeras tiendas permanentes en San Miguelito, San Antonio y Chepo, no obstante, hasta la fecha no han sido instaladas.

Murillo afirma que la apertura de las tiendas depende del abastecimiento del rubro, por lo tanto, mientras no se tenga inventario suficiente no se podrá poner en marcha este programa que facilitará la adquisición del producto a nivel nacional.

"Las galeras del IMA están vacías; si tuviera suficiente arroz, yo abro, pero para qué voy a abrir una tienda si la tengo que cerrar porque no tengo suficiente arroz", recalcó.

El IMA tenía previsto que para finales de año, el 50% de las tiendas permanentes estuvieran abiertas al público.

El director del IMA fue citado ante la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional para abordar el tema de la importación de arroz.

La falta de estadística y malos cálculos de la pasada administración son los principales responsables del desabastecimiento.