Tecnicismos legales le están quitando la oportunidad a los niños de ser adoptados en Panamá

A consideración de la diputada Zulay Rodríguez, proponente del proyecto, una serie de "tecnicismos legales" le están quitando la oportunidad a los niños de ser adoptados.

Entre estos, mencionó que en los juzgados de familia debe haber un defensor, que en el caso de la provincia de Panamá, es insuficiente porque se manejan 6 mil casos.

"Cuando el defensor no asiste a la audiencia, la ley dice que si no va tiene que hacerse, pero en los juzgados de familia, a criterio propio, dicen que si no asiste este defensor, no se hace, y así pasan los años y el niño esperando que lo adopten", comentó.

Con el proyecto 120, que mañana tiene que ser discutido en tercer debate, se contempla nombrar a más defensores de oficio para que los trámites de adopción se agilicen.

Otro problema con que se han encontrado en el sistema actual, es que la ley no permite que los adoptantes escojan al niño o niña.

Esto ocurre, a pesar de que hay padres que se convierten en padrinos de menores, con los cuales, con el pasar de los años ya hay un afecto entre estos y el menor y aún así no pueden proceder a adoptarlo por esta restricción.

"Que los jueces no se demoren 3, 4, 5, 6 y 7 años poniendo un niño en estado de adoptabilidad, cuando ya hay una relación cercana con ese menor", manifestó la diputada.

Agregó que estos trámites burocráticos prolongados han institucionalizado a los menores.

"Hasta los presos reciben visitas, pero los niños no", indicó.

La palabra institucionalización, explicó Zulay Rodríguez, es igual a decir que el menor está preso en esos albergues y cuando cumplen la mayoría de edad, son expulsados.

"Los albergues no deben ser la solución, sino el último recurso para estos niños y niñas", sostuvo.