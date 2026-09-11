Tras casi 50 años de abandono, inician rehabilitación de Puerto Coquira en Chepo

Tras casi cinco décadas sin recibir reparaciones estructurales de consideración, Puerto Coquira, ubicado en el distrito de Chepo, inició una fase de rehabilitación de infraestructura orientada a garantizar la seguridad, comodidad y atención de miles de usuarios que utilizan diariamente esta terminal, informó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Los trabajos representan una inversión aproximada de $33,650.00 y forman parte del plan nacional de adecuación de puertos estatales ejecutado por la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares (DGPIMA) de la AMP, el cual cuenta con un presupuesto global de B/. 2 millones.

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Estructuras colapsadas no se intervenían desde 1978

Las labores en el sitio arrancaron con el desmantelamiento de las estructuras deterioradas. El administrador de la instalación, el ingeniero Eduardo Justavino, detalló que la infraestructura no recibía mantenimiento de fondo desde 1978, por lo que su recuperación era urgente debido al nivel de desgaste existente.

La primera fase de intervención abarca áreas críticas de uso público para los pasajeros:

Rehabilitación del techo y reparación de canales de desagüe y acondicionamiento de bancas y salas de espera.

Para una segunda etapa, proyectada para el próximo año, el plan contempla intervenciones en la zona de acceso al puerto, la restauración de las escaleras, la construcción del muro de contención y la adecuación de las áreas de amarre para embarcaciones.

Punto clave para el cabotaje y turismo hacia las islas

A pesar de estar catalogado como un puerto de escala menor, Coquira mantiene un alto volumen operativo. Datos de la administración portuaria revelan que entre 1,500 y 3,000 usuarios transitan mensualmente por la terminal para labores de pesca, transporte de pasajeros, cabotaje y turismo.

Desde esta terminal marítima zarpan rutas clave hacia comunidades insulares del Pacífico como Isla Chepillo, San Miguel y Esmeralda, consolidando a Puerto Coquira como un nodo de conectividad indispensable para los pobladores de la región este de la provincia de Panamá.