Asamblea cuestionó al Metro de Panamá por $1.3 millones en validadores, pólizas y viajes de capacitación

Durante la sustentación de la vista fiscal para el presupuesto del año 2027 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, los directivos de El Metro de Panamá enfrentaron intensos cuestionamientos respecto a los gastos en pólizas privadas, telefonía celular, la inversión en capacitaciones y los fallos tras la modernización del sistema de recaudo y validadores.

El punto de mayor tensión se centró en el proceso de renovación tecnológica de los validadores y molinetes en 33 estaciones. Yamir Araúz, jefe de proyectos electromecánicos del Metro de Panamá, explicó que la compra de validadores, switches y servidores costó $1.3 millones de dólares, como parte de un contrato marco con la empresa Sonda valorado en $11.1 millones por 38 meses, que abarca también mantenimiento y administración financiera.

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Araúz justificó el cambio del sistema argumentando la obsolescencia tecnológica de los equipos tras 14 años de uso, la falta de repuestos por fin de soporte del fabricante y la necesidad de integrar nuevos medios de pago como tarjetas Visa/Mastercard.

Sin embargo, se le cuestionó por qué el sistema se lanzó a producción requiriendo un periodo de "estabilización" posterior que derivó en filas masivas y dobles cobros a los usuarios.

Gasto en seguros privados y telefonía celular

Durante la comparecencia, la directora administrativa de la institución, Ana Bogantes, detalló la distribución de varios rubros operativos del presupuesto:

La Póliza de salud y vida ($1,875,570): Forma parte de un paquete de seguros de $4,471,652 e incluye la cobertura colectiva adquirida por compromiso de la convención colectiva de los trabajadores, además de la póliza de responsabilidad civil y accidentes personales para las Línea 1 y Línea 2.

Mientras que hay un gasto por servicio de telefonía móvil ($35,000): Destinado a la comunicación del personal directivo y del equipo técnico-operativo que labora bajo el esquema 24/7.

Así como las capacitaciones y estudios ($241,000): Bogantes justificó la partida explicando que es necesaria para preparar al personal operativo y de mantenimiento de cara a la etapa preparatoria de la Línea 3, argumentando la escasez de mano de obra especializada en el mercado local.

AIG no recibió las pruebas del nuevo sistema

A preguntas de los comisionados sobre los controles de calidad, Araúz reconoció que no enviaron las pruebas técnicas a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) tras realizar las pruebas de laboratorio, pese a la vigencia de la Resolución 18 que exige a las entidades estatales presentar dicha documentación antes de migrar sistemas tecnológicos a entornos productivos.

"Obtuvimos el concepto favorable de la AIG previo a la formalización del contrato, pero posterior a realizar el proyecto no fuimos a la AIG con las pruebas", admitió el funcionario.

El equipo técnico del Metro de Panamá confirmó que actualmente realiza un análisis de datos para determinar cuántos usuarios sufrieron dobles cobros y proceder con la devolución de los fondos. Asimismo, la institución evalúa las pérdidas económicas por pasajes no cobrados durante las aglomeraciones y analiza las penalidades contractuales que se le aplicarán a la empresa Sonda.