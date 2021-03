Último domingo de cuarentena, autoridades advierten que es necesario seguir las medidas de bioseguridad

Este es el último domingo de cuarentena en el país, para las provincias de Panamá y Panamá Oeste desde el pasado 1 de diciembre de 2020 cuando el Gobierno Nacional anunció la medida, para poder mitigar los casos de la covid-19.

Han sido tres meses de cuarentena total de fines de semana y en medio de la época de verano muchos panameños aprovecharan para hacer ciertas actividades que a raíz del encierro, habían quedado suspendidas.

Desde que se dio la apertura de las playas, ríos y balnearios, a pesar de solo poder ser utilizados los días de semana, muchos panameños empezaron a salir y disfrutar en su burbuja familiar.

No obstante, es necesario recordar que las autoridades de salud panameñas han advertido que toda esta flexibilización, pueden cambiar si el comportamiento de la ciudadanía no es el adecuado y no siguen las medidas de bioseguridad.

Aunado a esto, las cifras de contagio, así como la de los pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos no debe aumentar.

El médico y epidemiólogo Arturo Rebollón ha manifestado que la cuarentena de fin de año e inicios de enero 2021 dio los resultados esperados.

La cuarentena que inició los fines de semana de diciembre de 2020 que se complementó con el cierre total del 4 al 14 de enero de 2021, logró alcanzar la tendencia que estaban esperando con la baja movilidad de las personas.

El efecto directo es que hubo una disminución en los nuevos casos, y esto a su vez generó dos efectos secundarios: una caída del 30% de indicadores y la cantidad de hospitalizados y muertes.

Detalló que al disminuir la cantidad de los casos nuevos por debajo de 10 mil, representó a su vez una caída de los casos activos por debajo de 40 mil, mientras que los de hospitalizados por primera vez en las últimas ocho semanas disminuyó en un poco más de 200 pacientes y las muertes estuvieron por debajo de 300 personas.

Hasta ayer el Minsa había reportado, 664 casos positivos nuevos y 11 defunciones por covid-19.