Universidad de Panamá: José Vicente Young denuncia irregularidades en elecciones 2026

A las puertas de un nuevo proceso electoral en la Universidad de Panamá (UP), las tensiones políticas internas han alcanzado su punto más crítico.

El catedrático José Vicente Young denunció en el programa de Julio Miller una serie de "irregularidades" en la organización de los comicios que, según sus declaraciones, podrían tipificarse como la construcción de un fraude electoral para favorecer a la facción oficialista.

Agregó Young que a través de un abogado han enviado notas al organismo electoral de la UP solicitando las fechas fijadas para las elecciones universitarias y el cronograma completo de las distintas etapas del proceso electoral derivado de la resolución 173-2026, pero aún no han recibido respuestas.

Según detalló Young, en una reunión el 25 de agosto, el organismo electoral presentó ante el Consejo General Universitario (CGU) el cronograma oficial de las elecciones generales en la Universidad de Panamá. Sin embargo, el ente tomó la decisión posteriormente de aprobar cuatro fechas los días 20, 27, 28 y 29 de junio destinadas exclusivamente para los denominados "programas anexos".

Para el profesor, estas votaciones adelantadas carecen de legitimidad al no estar integradas dentro de la convocatoria oficial de elecciones.

Es importante mencionar que los programas anexos se desarrollan en regiones de difícil acceso, de las provincias de Veraguas y Chiriquí, albergando una población estudiantil que, según la denuncia, está siendo privada del debate democrático y de la oferta electoral de los candidatos independientes.

Young argumentó que las direcciones que administran estos programas anexos han impuesto de manera abrupta la modalidad de clases virtuales, desalojando a los estudiantes de las sedes y bloqueando las visitas de los aspirantes de oposición, mientras que el candidato oficialista habría sido el único con acceso libre a estas comunidades.

El factor del tiempo incrementa la desconfianza de los sectores opositores de la máxima casa de estudios. De acuerdo con el cronograma, el último padrón electoral definitivo será publicado el próximo 18 de junio, apenas dos días antes de que se abran las urnas en el primer programa anexo el sábado 20 de junio, lo que dejaría un margen nulo para auditorías por parte de otras nóminas.

Las críticas también apuntan directamente hacia el organismo electoral de la UP. El profesor Young calificó a la entidad de ser "sorda, muda y ciega" ante los reclamos de la oposición; manifestó que el candidato oficialista ha manifestado públicamente contar con el respaldo del actual rector y de diez directores de centros regionales.

Finalmente, Young hizo un llamado urgente a la comunidad universitaria a mantenerse en alerta y exigió que las elecciones en los anexos se suspendan bajo la modalidad virtual y se realicen estrictamente con clases presenciales para asegurar un entorno equitativo, transparente y con la debida fiscalización de los jurados de votación.