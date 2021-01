Universidad de Panamá se enfrenta a una sobrepoblación estudiantil

Los problemas con la matrícula para los cursos de verano y el proceso de admisión para los estudiantes de primer ingreso en la Universidad de Panamá (UP), se seguirán dando mientras no haya un diagnóstico que permita dar luces sobre la nueva realidad que se enfrenta, manifestó José Álvaro, secretario general de la Asociación de Profesores (Apudep).

Lo que se maneja es que este año hay más estudiantes tratando de ingresar a la primera casa de estudios, como consecuencia de que muchos jóvenes que cursaban estudios en el sector particular, están aspirando a entrar a la UP.

Además, en medio de la crisis económica provocada por la pandemia, la gran cantidad de jóvenes que han quedado sin empleo recurre a la universidad.

"Viene a convertirse en el colchón de mitigar la crisis de lo que podría ser una eclosión social", destacó.

A juicio del docente, esto incide en que la UP no tenga las condiciones para enfrentar esa realidad, sin embargo, no le ha negado el derecho a la educación a nadie que lo haya solicitado.

Según el rector Eduardo Flores, en comunicado divulgado esta semana, hay un 30% de aspirantes a primer ingreso que todavía no han realizado sus pruebas.

La fecha de las mismas serán anunciadas, próximamente, mientras todas estas personas hayan completado sus trámites.

23

mil estudiantes o más han aplicado este año para ingresar a la Universidad de Panamá. 311

carreras ofrece el centro de enseñanza superior, de las que 171 son de pregrado.

El secretario general de la Apudep es consciente de que estos problemas representan un efecto dominó, que también los alcanza a ellos.

"Los profesores estamos trabajando 24/7, porque al demorarse los trámites, luego se le comunica al profesor que tiene que agregar a los estudiantes a sus listas, lo que le recarga su trabajo programado", dijo.

Álvaro se mantiene optimista de que la situación mejore en los próximos meses. "Tenemos febrero y marzo para poder ver la realidad y buscar una salida para el beneficio de todos", indicó.

La Universidad de Panamá se mantiene, hasta el momento, dando sus clases en forma virtual.