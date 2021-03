Venancio Caballero, el paciente del video: 'Queda la duda razonable si esto le habrá pasado a otros'

El profesor Venancio Caballero, cuyo video se volvió viral luego de que una enfermera no le aplicara por error la primera dosis de la vacuna de Pfizer, recalcó que con su denuncia buscaba hacer un llamado de atención tanto al Ministerio de Salud (Minsa), como a la población.

El docente universitario aclaró que el video lo hizo para compartir el momento con su familia, pero precisamente fueron ellos quienes le advirtieron que no le habían puesto la vacuna. Él, que tiene discapacidades visuales y auditivas, no se había percatado.

"Ingenuamente hice un video para presentárselo a mi familia y decir: 'caramba, me vacuné'. Obtuve una tristeza cuando lo envié a grupos familiares, entre los que hay médicos y enfermeras, y me dicen: 'a ti no te vacunaron'. Eso me indignó", comentó Caballero a Telemetro Reporta.

El profesor hizo un llamado de atención al Minsa, porque no sabe si esta situación ya ha ocurrido con otras personas.

"Queda la duda razonable, no sé si a algunas otras personas les ha pasado lo que a mí me pasó. Y es un llamado de atención a los ciudadanos a que presten más atención", añadió.

Aunque resaltó que no pretendía que el video se volviera viral, meditó que de no haberlo hecho hubiese desconocido su propia situación.

"Imagínense si yo no hubiese hecho ese video, que era insignificante, para presentarle a mi familia", precisó.

Añadió que tampoco pretende exhibir y afectar a la enfermera, solo hacer una observación para que esta situación no se repita.

Esta tarde, a la 1:00 p.m., personal del Minsa irá a vacunar a Caballero a su apartamento.