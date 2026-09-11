Ataque de cocodrilo en el puerto de Coquira causa alarma en Panamá Este

Un momento de terror se vivió la tarde de este viernes en el puerto de Coquira, ubicado en el distrito de Chepo (Panamá Este), luego de que se reportara el feroz ataque de un cocodrilo contra un joven que trabajaba en el lugar, según reportó la cuenta chepo24/7.

De acuerdo con los informes preliminares, el incidente ocurrió mientras la víctima se encontraba realizando labores de descarga de mercancía y producto marítimo en una lancha. De manera sorpresiva, el enorme reptil emergió del agua y prensó al trabajador.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

La rápida y valiente reacción de sus compañeros de labores evitó una tragedia de mayores proporciones. Al percatarse del ataque, los presentes intervinieron de inmediato para luchar contra el animal y evitar que arrastrara al joven hacia la profundidad del río. Tras el rescate, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital regional de la zona para recibir atención médica.

Un peligro alimentado por la imprudencia

Pobladores y trabajadores del área han señalado que en los últimos meses se ha incrementado el avistamiento de cocodrilos de gran tamaño en los alrededores del puerto. Sin embargo, diversos testimonios apuntan a que la presencia constante de estos animales se debe a la costumbre de tirarle pescado desde las embarcaciones.

El ataque de cocodrilo provocó un intenso debate en redes sociales sobre la responsabilidad compartida entre la comunidad y la falta de controles por parte de las autoridades ambientales.

Falta de precaución: Algunos ciudadanos recordaron la importancia de mantener la distancia con la fauna silvestre: "Lo que hay que hacer es tener precaución, guardar distancia y respeto hacia ellos".

Manejo de residuos: Otros usuarios criticaron la práctica de alimentarlos: "Ellos mismos les tiran pescado cuando descargan las lanchas. Es obvio que van a permanecer ahí; lo tomaban a relajo y hoy casi ocurre una desgracia".

Control de fauna: También se cuestionó la inacción oficial y se sugirieron medidas como el control de población o reubicación: "En otros países los cogen por temporadas para evitar que se salgan de control; las autoridades deben intervenir antes de que muera alguien".

Hasta el momento, las autoridades del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) ni los estamentos de seguridad han emitido un comunicado oficial sobre si se realizará un operativo de captura y reubicación del espécimen en la zona.