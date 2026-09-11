Entre abrazos y el sonido de los violines que tantas veces acompañaron sus canciones, el pueblo de Ocú despidió este viernes a uno de sus hijos más queridos: el cantautor y acordeonista panameño Dagoberto "Yin" Carrizo, cuya música quedó ligada para siempre a las tradiciones, al folclor y al amor por Panamá.

Desde su residencia partió la romería que llevó al maestro de regreso a la iglesia San Sebastián. Al frente, caminaba Carmen Cedeño de Carrizo, su esposa y compañera de vida durante tantos años, y junto a ella estaban sus hijas y nietos, aferrados a los recuerdos de un hombre que para Panamá fue una figura de la música.

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Su esposa, visiblemente conmovida, compartió parte de la historia que construyó junto a "Yin" y habló de ese hombre profundamente apegado a sus tradiciones, a su tierra y, sobre todo, a Panamá, y envió un mensaje para los jóvenes que hoy comienzan a transitar por el camino de la música: que nunca olviden a Panamá, sus raíces y sus tradiciones al momento de componer.

"Yin" regresó a su pueblo como quiso ser recordado: rodeado de música. Al llegar a la parroquia San Sebastián, sus cenizas fueron recibidas por familiares, amigos, músicos, figuras de la vida nacional y decenas de ocueños.

Los violines comenzaron a sonar y las melodías del maestro volvieron a escucharse; esta vez no para animar una fiesta, sino para acompañarlo en su despedida.

Entre las piezas que fueron evocadas estuvieron “Viva Panamá” y “Mi compañera”, composiciones que forman parte de la memoria musical de varias generaciones.

“Viva Panamá”, escrita por Yin cuando apenas tenía 13 años, se convertiría con el tiempo en una de sus obras más emblemáticas y en una expresión de su profundo sentimiento patriótico.

Entre los músicos que llegaron para acompañar al maestro "Yin" Carrizo en este último adiós estuvieron Nenito Vargas, Lucho De Sedas, Alfredo Escudero, Cristian Nieto, Doralis Mela, Omar Bultron y los hermanos Torres, ganadores del concurso de acordeones "Yin Carrizo", entre otros exponentes de la música panameña, quienes se unieron al homenaje y acompañaron a la familia y al pueblo ocueño en este momento de profundo dolor.

La parroquia San Sebastián recibió a familiares, amigos, músicos y numerosas personalidades que llegaron desde distintos puntos del país para acompañar a la familia Carrizo. La misa de honras fúnebres fue oficiada por el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, y celebrada por el obispo de Chitré, Rafael Valdivieso, además de sacerdotes de la diócesis.

"Yin" Carrizo murió a los 87 años, después de dedicar más de seis décadas a la música y dejar una huella profunda en el folclor nacional. Su partida fue sentida en todo el país, pero sobre todo en Ocú, la tierra que lo vio nacer y a la que permaneció profundamente ligado.

Este viernes, Ocú no despidió solamente a un acordeonista, compositor y cantante, despidió a uno de sus hijos más queridos, que llevó el nombre de su pueblo por escenarios nacionales e internacionales y que hizo de sus canciones una declaración permanente de amor a Panamá.