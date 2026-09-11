La nueva Terminal de Transporte de Colón, que se construye en el Corredor de Colón en las afueras de la urbe colonense, podría comenzar operaciones en octubre, informó Gustavo Granados, administrador de esta empresa.

Durante un nuevo recorrido con medios de comunicación de Colón, Granado dio a conocer que la obra registra un 95 % de avance en su primera fase y que a finales de septiembre se realizarán las pruebas correspondientes.

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Indicó que quedan por completar trabajos de señalización, accesos, dispositivos de control, pantallas, audio y otros detalles operativos.

La expectativa es que en octubre comiencen los primeros servicios, tanto dentro de la provincia de Colón como hacia la ciudad de Panamá, agregó.

La fecha oficial de inauguración será anunciada una vez concluido el proceso de pruebas.

La nueva terminal contará con sala de espera para unos 250 pasajeros, área de comidas, baños con facilidades para personas con movilidad reducida y nuevos sistemas de circulación y acceso.

Uno de los principales retos será evitar congestionamientos en la Miguel Waked, para lo cual se contempla utilizar correctamente los retornos existentes y modificar el recorrido de los buses, evitando que ingresen hasta la calle 16.

La segunda fase de este proyecto contempla la construcción de un edificio de tres pisos en el cual habrá locales comerciales para los usuarios que utilicen esta terminal de transporte.