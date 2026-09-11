La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) amplió la composición del monto solicitado ante la Asamblea Nacional, con el fin de destinar recursos al mantenimiento de las plataformas tecnológicas y equipos de inspección no intrusiva en las operaciones aduaneras, en la que está la provincia de Colón.

Como el mantenimiento preventivo y correctivo de la Plataforma del Sistema de Gestión Aduanera (SIGA), brindado por la empresa CrimsonLogic, por un período de 12 meses bajo un costo establecido de un millón 284 mil dólares.

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Para el mantenimiento del hardware y software del Sistema de Gestión Aduanera (SIGA), a cargo de la empresa Cable & Wireless, durante 12 meses el monto asciende a 312 mil 296 dólares.

Mientras que 252 mil 306 dólares han sido destinados para la prestación del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los sistemas de portales fijos de monitoreo de radiación ubicados en los puertos como Manzanillo, Cristóbal y Colón Container Terminal, así como de los portales móviles de radiación instalados en el APM-Terminal, servicio que será proporcionado por la empresa INMAQUIP.

En tanto, se han destinado 2 millones 520 mil dólares para el mantenimiento de siete escáneres marca Rapiscan, distribuidos estratégicamente en distintos puntos del país.

De este monto, 1 millón 364 mil 225 dólares destinados al mantenimiento de cuatro escáneres donados por la Embajada de los Estados Unidos, instalados en Zona Libre de Colón (entrada y salida) y otras Guabito y Paso Canoas.

De acuerdo con ANA, estos recursos no constituyen nuevas adquisiciones de equipos, sino una inversión destinada a garantizar la operatividad y sostenibilidad de sistemas y activos tecnológicos estratégicos que contribuyen a la seguridad nacional, la facilitación del comercio y la modernización de los procesos aduaneros del país, los cuales también son utilizados por los estamentos de seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico, el contrabando y otros delitos transnacionales, fortaleciendo las capacidades de vigilancia y control en puertos, fronteras y corredores logísticos, lo que representa una inversión total de 4 millones 405 mil 203 dólares.