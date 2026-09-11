Anne Lorain Lanier denuncia que la nana de sus hijos la golpeó

La cantautora Anne Lorain Lanier optó por guardar silencio, sanar y proteger a su familia luego de que expusiera que la nana de sus hijos la agredió físicamente por perdirle que se fuera de sus casa.

Vía Instagram denunció que desde algún tiempo había notado una complicidad o un exceso de confianza entre su novio, con quien tenía casi un año de relación, y la nana, situación que en su momento le manifestó a su pareja.

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Pese a que lo habló con su pareja no hubo cambio porque en el mínimo descuido los encontraba cuchichando o riéndose. La última vez salió y al regresar los encontró en lo mismo, por lo que Lanier le pidió a ambos que abandonaran su casa.

Fue en ese momento, que la nana de sus hijos la golpeó y su novio no hizo nada para impedirlo.

Lanier decidió retirar las publicaciones relacionadas con esta situación personal porque en pocas horas esto ha sido motivo de burlas y comentarios malintencionados.

Reiteró que su intención nunca fue crear morbo, exponer a alguien o convertir lo sucedido en un espectáculo, sin embargo, aunque eliminó las publicaciones no se arrepiente de haber contado lo sucedido.

"(...) El tema ya está siendo manejado por las vías correspondientes, por lo que en este momento prefiero no continuar haciendo declaraciones públicas que puedan interferir con ese proceso", escribió Lanier.

Asimismo, agradeció profundamente a todas las personas que me han escrito desde la empatía, el respeto y el cariño.