Alex Rose reconecta con su ADN musical del R&B latino en su nuevo proyecto 'La Rosa'

El artista urbano puertorriqueño Alex Rose estrena este jueves su nuevo EP, 'La Rosa', con el que reconecta con su ADN musical de estilo romántico del R&B latino y trap melódico, que lo llevó al estrellato a finales de la década pasada.

"'La Rosa' es reconectar con el Alex Rose de 2018 y esa nostalgia que le gusta tanto a mis fans", destacó en entrevista con EFE Alexis Guzmán, nombre de pila del artista.

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La primera producción musical independiente de Rose bajo su compañía Los Del Swaggy tiene, en opinión del artista, "ese ADN de antes que la gente andaba buscando".

Es por eso que el álbum de seis canciones tiene de invitado nuevamente a Lyanno, abriendo el mismo en el tema 'Si te tuviera', a De La Ghetto en 'Fueras' y al español Reality en 'And Ever'.

Se siente 'libre' para volver a sus comienzos

"Como ahora tengo más posición en escoger qué quiero lanzar y qué no, pues me siento libre, y es bueno reconectar con ese ADN de antes, del 2018 y 2019, en mis comienzos", enfatizó.

Rose explicó que el grueso de su nueva producción contiene ese lado sensual con el que se dio a conocer en 2018, cuando lanzó los exitosos temas 'Toda' con la ahora mega estrella latina Rauw Alejandro y luego 'Toda Remix' junto con Lenny Tavárez, Lyanno y Cazzu.

Otro valioso tema que lanzó en aquel tiempo fue 'Darte' junto con el puertorriqueño Myke Towers, y posteriormente el 'remix' de dicho sencillo, en el que participan una gama de otros reconocidos artistas boricuas como Jhayco, Miky Woodz, Ñengo Flow, Bryant Myers, Casper Mágico, Juhn y Noriel.

"Fue un éxito todo lo que lancé bajo esa estructura" musical que aborda el amor, el desamor y las relaciones amorosas con otras canciones como 'Jangueo' con Rafa Pabón, 'Me Fijé' con Rauw Alejandro o 'Me odias'.

"Ese ADN se quedó plasmado, pero no lo desarrollaba mucho porque estaba en otra etapa musical", indicó Rose en referencia a aquel periodo en el que lanzó un total de cuatro proyectos musicales, dos discos y dos EP bajo la empresa WK Records.

La versatilidad del R&B

El exponente de 33 años quiso regresar a crear canciones con su estilo original, aunque después de aquella primera etapa musical optó por hacer otros estilos de música "para probarse como artista".

"Es la razón por la cual estoy haciendo este proyecto. No es que estaba ausente, pero me gustaría reconectar desde la raíz y volver a respirar ese aire que respiraba antes, esa atmósfera", explicó.

De acuerdo con Rose, el R&B "es un ritmo que puedes llevarlo a donde tú quieras desde el desamor".

"Su raíz es enamorar y hablar de esas cosas, como lo hacían los artistas americanos, y nosotros, los latinos, tenemos una dinámica, otro estilo de vida y cultura y lo fusionamos", abundó.

Así, el objetivo final musical de Rose es seguir marcando su trayectoria: "Hay talento, ganas y disciplina que inspiran a otras masas que vienen por ahí", apuntó el artista, quien dijo que bajo su marca ha ido desarrollando a otros exponentes urbanos.



