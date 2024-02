Exconductor de diputado tenía vínculos con crimen organizado

El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, confirmó este miércoles que Elvis Bonilla, el hombre asesinado en La Siesta de Tocumen, tenía vínculos con el crimen organizado.

De acuerdo con Pino, el sujeto estuvo relacionado con la operación Damasco que se realizó en 2022.

"Algo había allí que no era correcto y por algo lo fueron a buscar", manifestó el ministro.

El difunto, además, figuró en un cartel de Más Buscados de la Policía Nacional, pero se entregó en marzo del 2022.

El funcionario evitó mencionar presuntos vínculos laborales del difunto con un diputado.

Pino expuso que se deberá esperar el resultado de las investigaciones, pero recordó que quien cruza esta línea delictiva no tiene regreso.

Trascendió que la víctima habría sido conductor del diputado Elías Vigil, en la Asamblea Nacional.

Vigil, por su parte, dijo que conocía a Bonilla, a quien le dio una oportunidad de trabajo hace dos años.

"Trabajó dos años y seis meses. Después me enteré que estaba en un proceso de investigación. No sé si es culpable o no, eso le corresponde a las autoridades", destacó.

El diputado agregó que conoce a la familia e hijos de Bonilla, a quienes le envió un mensaje de solidaridad.

