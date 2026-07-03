Hallan muerto a Héctor Sambrano, representante de Barrio Colón y procesado por los auxilios económicos

El representante del corregimiento de Barrio Colón en La Chorrera, Héctor Sambrano, fue encontrado sin vida este viernes dentro de un apartamento en el edificio Vista Park, ubicado en el sector de Carrasquilla, corregimiento de San Francisco.

El hallazgo del cuerpo del edil y exfuncionario del IFARHU se dio luego de que un familiar cercano diera la alerta a las autoridades. El Ministerio Público y la Policía Nacional acordonaron para iniciar las investigaciones, bajo un estricto esquema de cautela, debido a los antecedentes judiciales de la víctima.

Investigación en la escena y hallazgo

Las unidades policiales y los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) se trasladaron al complejo residencial en Carrasquilla tras recibir el reporte del pariente del concejal.

Los agentes de la sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana procedieron con la recolección de indicios tecnológicos, fijación fotográfica y entrevistas preliminares para determinar las circunstancias exactas del deceso, cuya causa aún no ha sido revelada.

Antecedentes penales y la Operación Retorno 2.0

La figura de Héctor Sambrano cobró alta notoriedad pública y judicial en el año 2025 tras ser aprehendido por la Policía Nacional y el Ministerio Público en el marco del despliegue de la "Operación Retorno 2.0".

En dicha investigación criminal, las autoridades judiciales le formularon cargos y un juez de garantías le impuso la medida cautelar de notificación periódica, proceso que se mantenía vigente al momento de su fallecimiento.

Antes de enfrentar estos señalamientos legales y de ser electo de forma oficial como representante en el Concejo Municipal de La Chorrera, Sambrano ejerció funciones públicas en el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

Durante su permanencia en la institución, bajo la administración del entonces director Bernardo Meneses, estuvo a cargo de la gestión operativa de becas y polémicos programas de auxilio económico que generaron fuertes auditorías debido a la asignación de recursos estatales.

