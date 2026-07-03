Unachi aplica tijerazo a sobresueldos y gastos de representación por crisis de $34 millones

Ante la crisis presupuestaria más severa de su historia, provocada por un recorte sin precedentes de más de $34 millones entre 2025 y 2026, las autoridades de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) ordenaron la eliminación de sobresueldos, la supresión de gastos de representación a la alta gerencia y la desvinculación de personal administrativo.

Estas medidas de austeridad inmediata, anunciadas por la universidad en un comunicado que lleva la firma del Dr. Pedro González Beermann, rector encargado, buscan destrabar una Mesa Técnica conjunta con la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Educación (Meduca) para garantizar la operatividad académica de la institución.

Ajustes inmediatos en la estructura operativa

El plan de contingencia institucional incluye un fuerte recorte a la capa directiva y la paralización de movimientos de personal:

Se eliminan por completo los sobresueldos y gastos de representación de las autoridades superiores, decanos y directores de centros regionales.

Reducción del 40% en los sobresueldos del personal que ocupa cargos de dirección.

Asío como el congelamiento estricto de reclasificaciones, nuevos nombramientos y licencias con sueldo.

Despidos y reformas a mediano plazo

Se ejecutará la desvinculación de personal administrativo mediante un proceso de reorganización bajo el marco de la Ley 62 de 2008 (Carrera Administrativa).

A la par de los recortes urgentes, las autoridades universitarias plantearon una reestructuración legal profunda que incluye la revisión de la Ley 4 de 2006 (que organiza la Unachi) y del Estatuto Universitario.

Asimismo, se buscará consensuar un plan de retiro voluntario con la Asociación de Profesores y la Asociación de Empleados para reducir la planilla de forma ordenada, prometiendo el pago oportuno de las prestaciones correspondientes y la implementación plena de la Carrera Administrativa basada en méritos.