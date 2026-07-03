El norovirus sobrevive 14 días y solo necesita 10 partículas para infectarte

El gel alcoholado, el aliado común contra las bacterias y otros virus, es completamente inútil frente al norovirus. Así lo advirtió el doctor Arturo Rebollón, directivo de la Sociedad Panameña de Epidemiología, al explicar el carácter "explosivo" de este brote que ya suma 1,500 casos en el país.

El especialista reveló en Kw Contiente que el virus posee una resistencia capaz de sobrevivir hasta dos semanas en cualquier superficie y requiere una carga viral mínima de apenas diez partículas para infectar a una persona, por lo que urgió a la ciudadanía a abandonar temporalmente el gel y regresar al método drástico de lavado de manos con agua y jabón, complementado con el uso de cloro en las viviendas.

Un enemigo "explosivo" y altamente resistente

De acuerdo con el epidemiólogo, el sello característico del norovirus es su capacidad de contagio masivo en plazos extremadamente cortos. "Solo necesitas diez virus para infectarte", explicó Rebollón, detallando que el periodo de incubación es de apenas dos días, tras los cuales el paciente presenta cuadros severos de vómito y diarrea aguda.

La mayor preocupación de las autoridades médicas no radica en la letalidad de la enfermedad, sino en su facilidad para propagarse en el entorno cotidiano. A diferencia de otros patógenos que mueren rápidamente al aire libre, el norovirus permanece activo durante 14 días sobre mesas, picaportes, transporte público y cualquier otra superficie, convirtiéndose en una bomba de tiempo para el contagio por contacto.

Claves de un contagio invisible:

Bastan 10 partículas del virus para enfermarte y la incubación rápida: Los síntomas aparecen exactamente 48 horas después del contacto.

Además, sobrevive dos semanas en superficies comunes y no muere con alcohol. Solo lo elimina la fricción de agua y jabón, o el cloro.

Cuadros "autolimitados" pero de rápido avance

Pese a la alarma por la velocidad de transmisión, Rebollón envió un mensaje de tranquilidad respecto a la gravedad del brote, calificando los episodios como "autolimitados".

"Para esta época no hay cuadros graves de hospitalización por deshidratación severa o complicaciones del corazón; son cuadros que te dan por dos días y desaparecen", aclaró.

El verdadero desafío epidemiológico está en frenar la cadena de contagios antes de que el virus se extienda a otros puntos del territorio nacional, un escenario que los expertos consideran "esperado" si no se toman medidas drásticas en los hogares.

Agua potable es segura: El foco está en otra parte

Ante el incremento repentino de reportes en los centros de salud, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) en Chiriquí realizó los análisis pertinentes en la red de distribución. Los resultados confirmaron que el agua potable está limpia y su consumo sigue siendo completamente seguro, descartando que la planta potabilizadora sea la fuente del brote.

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Sin embargo, las autoridades mantienen la lupa sobre las infraestructuras locales. Rebollón recordó la coexistencia de dos sistemas críticos: las tuberías de agua potable y las de aguas servidas (negras). Es en estas últimas donde sí se detectó la presencia del virus.

Actualmente, los departamentos de salud pública ejecutan un cerco epidemiológico y vigilancia comunitaria para rastrear el punto exacto de origen de la infección. Tras controlar el foco, se iniciará una campaña intensiva de educación sanitaria en las zonas afectadas para enseñar a la población a cortar la transmisión desde la raíz.

¿Qué hacer si te contagias?

Al tratarse de una infección viral autolimitada, Rebollón enfatiza que el plan de acción en casa debe centrarse en evitar la deshidratación.

El peligro real de los vómitos y la diarrea es la pérdida de líquidos. Se debe priorizar el consumo constante de suero oral.

Descanso absoluto: Permitir que el cuerpo se recupere durante los dos días que dura el cuadro agudo.

Higiene extrema en casa: Lavado de manos obligatorio con agua y jabón después de ir al baño o antes de comer, y desinfección total de baños y áreas comunes utilizando cloro diluido en agua.