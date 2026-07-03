Panamá logra que Centroamérica acepte traducción digital de alimentos

La reciente reunión del Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO) dejó a Panamá con un logro destacado en materia regulatoria. El país consiguió que su propuesta fuera incorporada al nuevo Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado General de Alimentos Preenvasados.

En consecuencia, la Resolución N.° 501-2026 representa la culminación de un proceso liderado por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI). A través de la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial (DGNTI), se trabajó en coordinación con instituciones públicas, academia, consumidores y sector privado.

Asimismo, Panamá logró incluir una alternativa para su aplicación nacional. Esta permitirá que los alimentos preenvasados con etiquetas originales en inglés ofrezcan información complementaria en español mediante herramientas tecnológicas, cumpliendo con los requisitos de la normativa.

Por su parte, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, subrayó que la competitividad también se construye defendiendo intereses en espacios de decisión. Además, destacó que el consenso alcanzado refleja el esfuerzo conjunto de todos los sectores involucrados.

De igual manera, la posición nacional fue elaborada en el Subcomité de Etiquetado de los Alimentos, dentro del Comité Nacional de Tecnología de los Alimentos. Este espacio, liderado por el MICI, permitió consolidar una propuesta respaldada durante la negociación regional.

A la vez, la aprobación del reglamento constituye un paso importante para Panamá. Refleja una posición nacional construida mediante diálogo y consenso, fortaleciendo la participación del país en los procesos de integración económica regional.

Del mismo modo, el MICI reafirmó su compromiso de seguir impulsando normas técnicas con la participación de todos los sectores.

El consenso alcanzado en COMIECO garantiza que los consumidores cuenten con información clara y confiable sobre los productos que adquieren en el mercado nacional.