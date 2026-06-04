Ministra de Gobierno a reos evadidos: "El Estado los va a encontrar sea como sea, regresen"

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, lanzó un ultimátum a los privados de libertad que aún se encuentran evadidos de La Joyita al asegurar que el despliegue de las fuerzas de seguridad no se detendrá y que la captura de los implicados es una prioridad absoluta para garantizar la paz social.

"Para los familiares de los privados y los evadidos que faltan por retornar, el lugar más seguro es el centro penitenciario, regresen. El Estado los va a encontrar sea como sea", sentenció Montalvo, advirtiendo que la negativa a entregarse solo complicará la situación jurídica de los prófugos, quienes ahora enfrentan cargos adicionales por el delito de evasión.

Montalvo señaló que de los 195 reos evadidos, se ha logrado recuperar a 148.

El 1 de junio: Un "antes y un después" en las cárceles

La ministra fue enfática al señalar que el sistema penitenciario experimentará una transformación radical luego de los hechos del pasado 1 de junio, fecha que catalogó como un punto bisagra. Según Montalvo, las estructuras criminales y de corrupción sentirán el peso de un Estado que ha sido desafiado.

A raíz de los recientes acontecimientos, el Ministerio de Gobierno confirmó que antes de la fuga masiva, se había iniciado una reestructuración interna profunda que incluye rotación de personal y desvinculaciones.

"La corrupción que existía en el sistema y que empezamos a cortar era un secreto a voces. Tocamos donde mucha gente no quería que se toque", afirmó la funcionaria, aclarando que, aunque muchas desvinculaciones no se publiquen, se están ejecutando.

Investigación integral por homicidio y fallas de seguridad

Al ser cuestionada sobre los hechos violentos que dejaron un saldo de tres reos fallecidos, Montalvo confirmó que el caso está en manos de la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) y el Ministerio Público. "Estamos hablando de un homicidio", puntualizó.

La DRP también lidera las pesquisas para determinar cómo se debilitó la seguridad externa del penal, un hecho que la ministra calificó como "no normal". Asimismo, ante la notable ausencia del ministro de Seguridad, Frank Ábrego, en las vocerías, Montalvo aclaró que se están deslindando responsabilidades sin querer perjudicar las investigaciones en curso.

Garantías y operativos en desarrollo

Pese a la firmeza de sus palabras, la ministra envió un mensaje de tranquilidad a las familias de los internos que han colaborado con las autoridades en zonas como Tanara y Chepo.

"Hemos recibido llamadas de familiares que pedían que no hubiera represalias, algo que no va a ocurrir. Pero deben regresar, porque un reo que nos falte es uno que tiene en peligro al país", subrayó.

Montalvo concluyó asegurando que, como administradora del sistema, asumirá la responsabilidad de llevar la investigación hasta las últimas consecuencias. "Lo que ocurrió no es poca cosa, es grave... seguiré dando la cara y presentándome en el terreno", finalizó.

