Recapturan a 142 evadidos de La Joyita; continúa la búsqueda de los prófugos

Un total de 142 privados de libertad que se habían evadido del Centro Penitenciario La Joyita ya fueron recapturados, según los últimos reportes de la Policía Nacional sobre los operativos de búsqueda desplegados en distintos puntos del país.

Respecto a la situación actual de los internos localizados, los informes policiales detallan que la gran mayoría ya ha sido procesada para su reincorporación al sistema, mientras que un grupo menor se encuentra bajo observación médica debido a diversas condiciones de salud.

El remanente: 53 reclusos siguen en fuga

A pesar de la cifra de recapturas presentadas por las autoridades, las fuerzas de seguridad confirmaron que las acciones de campo no se detendrán. Las auditorías penitenciarias reflejan que todavía queda un remanente de 53 privados de libertad que logran mantenerse fuera del alcance de la justicia.

"Las unidades policiales mantienen patrullajes, puntos de control y acciones de inteligencia para intensificar la búsqueda y garantizar la captura de los 53 que faltan por capturar", sostuvieron voceros de la institución de seguridad.

Los operativos de búsqueda y los controles de carreteras se mantienen activos de forma estratégica en sectores clave del territorio nacional, con el objetivo de ubicar al resto de los prófugos y reingresarlos al régimen penitenciario penal.