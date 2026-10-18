De cada 10 personas que estudian online, 4 sufrieron incidentes digitales

Estudiar desde una pantalla ya forma parte de la rutina de millones de latinoamericanos, pero también está creando nuevas oportunidades para las estafas y otras amenazas digitales. Una nueva investigación de Kaspersky revela que el 43% de las personas que estudiaron de forma online o híbrida en América Latina durante el último año sufrió al menos un incidente digital relacionado con su educación.

La exposición cobra especial relevancia en una región donde la educación digital ya tiene una presencia importante. El 76% de los latinoamericanos encuestados realizó algún tipo de estudio durante los últimos 12 meses. Entre quienes estudiaron, 38% lo hizo completamente online, mientras que otro 27% combinó actividades virtuales y presenciales.

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Los riesgos aparecen en distintos momentos de esta experiencia. El 23% de los latinoamericanos que estudiaron online o de manera híbrida recibió mensajes o enlaces sospechosos relacionados con su aprendizaje, convirtiéndose en el incidente más frecuente identificado por el estudio.

A esto se suman las aplicaciones o sitios web falsos, que afectaron al 16% de los usuarios, además de estafas difundidas a través de comunidades y grupos de mensajería, cursos falsos, malware en archivos educativos y casos de exposición de información personal. Esto muestra que los riesgos no aparecen únicamente al momento de ingresar a una plataforma, sino también al descargar materiales, interactuar en grupos o registrarse en nuevos servicios.

Un incidente digital también puede afectar el bolsillo

Las consecuencias pueden ir mucho más allá de una molestia momentánea. La pérdida de tiempo fue el impacto más frecuente entre quienes sufrieron un incidente, con 44% seguida por la recepción de publicidad no deseada.

Los problemas también pueden afectar la confianza en la propia experiencia educativa: algunos usuarios aseguraron haber perdido confianza en plataformas, proveedores o profesores después de enfrentarse a este tipo de situaciones.

El impacto económico es especialmente relevante. El 22% de los latinoamericanos que sufrió un incidente perdió dinero como consecuencia de este. En otros casos, los afectados perdieron acceso a plataformas educativas, vieron afectado su progreso académico o experimentaron fallas en sus dispositivos.

Cursos falsos y mensajes engañosos también buscan aprovechar el auge de la educación online

Los expertos identificaron distintas campañas de spam que aprovechan el interés por estudiar en Internet. Algunas están dirigidas a padres de familia y promueven supuestas alternativas de educación virtual mediante mensajes que cuestionan la enseñanza tradicional y buscan que los destinatarios compartan el contenido.

Otras apuntan a adultos que trabajan y les ofrecen la posibilidad de volver a estudiar sin abandonar su empleo. Sin embargo, los investigadores detectaron mensajes con imágenes que no correspondían a la oferta y enlaces que redirigían a sitios de terceros sin relación con el supuesto servicio educativo. También fueron identificados correos que promocionaban supuestas ofertas de préstamos estudiantiles.

“Estamos viendo una creciente demanda de cursos de formación avanzada y programas universitarios impartidos en línea. Esta rápida digitalización, junto con un panorama de amenazas en constante evolución, crea una necesidad clara de proteger toda la vida digital del usuario. Perder una tesis porque un ransomware bloqueó un computador, pagar por un curso falso o comprometer una cuenta después de abrir un enlace malicioso son riesgos reales para cualquier persona que estudie online. La protección debe acompañar al usuario en todos los dispositivos y plataformas que utiliza durante su proceso de aprendizaje”, asegura Fabiano Tricarico, Director de Productos para el Consumidor para Américas en Kaspersky.

La investigación muestra además que las formas de estudiar en Internet son cada vez más diversas. Hoy, los usuarios combinan clases virtuales grupales con cursos y aplicaciones, sesiones privadas con profesores y otros recursos disponibles en línea, lo que amplía también el número de plataformas, cuentas y servicios digitales que forman parte de su experiencia educativa.

Esta variedad implica que un estudiante puede interactuar durante una misma jornada con videollamadas, plataformas académicas, aplicaciones, servicios en la nube, correos electrónicos y grupos de mensajería, multiplicando también las cuentas, enlaces y archivos que debe gestionar de manera segura.

A medida que la educación digital se extiende entre computadores, laptops y tabletas, la protección también debe acompañar a los usuarios en todos los dispositivos que utilizan. Por ello, Kaspersky está ampliando su portafolio de seguridad a computadores Windows basados en ARM, incluidos equipos con Qualcomm Snapdragon X, Snapdragon X Plus y Snapdragon X Elite, extendiendo sus tecnologías de protección contra estafas y malware impulsadas por inteligencia artificial a una mayor variedad de plataformas.

Para reducir los riesgos mientras estudian online, los expertos de Kaspersky recomiendan:

Usar una contraseña diferente para cada plataforma educativa, activar la autenticación multifactor siempre que esté disponible, verificar la legitimidad de cursos, plataformas y enlaces antes de proporcionar información o realizar pagos, evitar redes Wi-Fi públicas para realizar actividades sensibles, mantener copias de seguridad de trabajos importantes y contar con una solución de seguridad integral.