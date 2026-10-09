Ocho de cada 10 usuarios no revisan los permisos de privacidad de sus apps

Aunque mantener el celular actualizado, borrar fotos para liberar espacio o eliminar aplicaciones que ya no usamos se han convertido en hábitos comunes de los latinoamericanos, cuando se trata de realizar acciones que ayudan directamente a proteger nuestra información, la disciplina disminuye considerablemente. Un nuevo estudio de Kaspersky revela que, ocho de cada diez usuarios no revisan los permisos y configuraciones de privacidad de las aplicaciones de su celular.

Los datos reflejan claramente esta paradoja: mientras 77% de los usuarios mantiene actualizado su smartphone y 73% elimina aplicaciones que ya no utiliza, apenas 20% revisa los permisos y configuraciones de privacidad de sus apps. Es decir, las acciones más visibles y cotidianas de mantenimiento ya forman parte de nuestra rutina digital, pero aquellas relacionadas directamente con la protección de nuestros datos siguen quedando en segundo plano.

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La encuesta, realizada en 2026 por el Centro de Investigación de Mercado de Kaspersky, comparó los hábitos de higiene digital más comunes entre usuarios de smartphones y computadores y descubrió que las prácticas de mantenimiento varían según el dispositivo. En promedio, las personas realizan más acciones para mantener sus dispositivos móviles actualizados y en orden que sus computadores.

Por ejemplo, mientras el 53% mantiene actualizado el sistema operativo y los programas de su PC, solo el 47% elimina software que ya no utiliza, cifras que contrastan con los hábitos más constantes observados entre los usuarios de dispositivos móviles.

También existen diferencias en la forma de administrar archivos y contenido multimedia: el 72% de los usuarios de smartphones revisa o elimina regularmente fotos y videos, en comparación con el 49% de quienes utilizan computadores. Sin embargo, cuando se trata de organizar archivos y correos electrónicos en carpetas o utilizar nombres que faciliten su identificación, la tendencia se invierte: solo el 46% de los usuarios de smartphones adopta estas prácticas, frente al 57% de los usuarios de computadores.

En cuanto a la eliminación de software que ya no se utiliza, el 73% de los usuarios de smartphones borra las aplicaciones que usa con poca frecuencia, mientras que solo el 47% de los usuarios de computadores hace lo mismo. Es probable que el espacio de almacenamiento más limitado de los teléfonos impulse este hábito y motive a las personas a eliminar aplicaciones con mayor frecuencia.

Sin embargo, los expertos señalan que desinstalar programas antiguos o innecesarios de los computadores también puede beneficiar tanto su rendimiento como su seguridad. Con el tiempo, la acumulación de aplicaciones puede hacer que los equipos funcionen más lentamente y, además, algunas pueden contener datos personales o financieros e historiales de uso que podrían ser aprovechados por los ciberdelincuentes.

Las diferencias entre los hábitos de higiene digital en computadores y dispositivos móviles se explican, en gran medida, por la manera en que utilizamos cada uno. Los smartphones se usan principalmente para tomar fotos y videos, conversar, consumir contenido y navegar rápidamente por Internet. Además, para el 58% de los usuarios, el teléfono móvil ya es el principal dispositivo para conectarse a la red, lo que naturalmente los lleva a realizar con mayor frecuencia acciones para mantenerlo actualizado y en orden.

Los computadores, por su parte, siguen desempeñando un papel importante como herramienta para trabajar con archivos y programas, así como para realizar distintas actividades laborales. Esta preferencia es particularmente relevante entre las generaciones de mayor edad: para el 58% de los usuarios de 61 años o más, los computadores continúan siendo el principal dispositivo para acceder a Internet.

“Cada dispositivo que utilizamos, ya sea un smartphone o un computador, almacena una cantidad cada vez mayor de información personal y financiera. Fotografías, mensajes, datos bancarios, documentos de trabajo y contraseñas: toda esta información es valiosa y puede convertirse en un objetivo para los ciberdelincuentes. Descuidar prácticas básicas de higiene digital, como eliminar cuentas que ya no utilizamos, realizar copias de seguridad o administrar la configuración de privacidad, puede dejar nuestra información expuesta. Hoy existen en el mercado soluciones de seguridad diseñadas para ayudar a los usuarios a tener un mayor control sobre su huella digital, combinando protección automatizada con herramientas que facilitan un mantenimiento de seguridad periódico y más efectivo”, comenta Fabiano Tricarico, Director de Productos para el Consumidor para Américas en Kaspersky.

Para incorporar hábitos de limpieza digital de manera regular y aprovecharlos para fortalecer la ciberseguridad, se recomienda:

Configurar un recordatorio periódico en tu calendario, ya sea mensual o trimestral, para revisar tus dispositivos y cuentas y mantenerlos siempre en orden, revisar con frecuencia y eliminar las cuentas que ya no utilices, así como los métodos de pago que tengas guardados.

Además se aconseja almacenar las credenciales e información financiera en un administrador de contraseñas para llevar un mejor control de los sitios y aplicaciones, configurar copias de seguridad automáticas siempre que sea posible e instalar una solución de seguridad integral para proteger los dispositivos frente a posibles infecciones de malware.

