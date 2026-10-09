Canciller destaca salida de Panamá de lista fiscal de la UE y defiende viajes de Mulino

El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, calificó como una “gran noticia para el país” la decisión de la Unión Europea (UE) de retirar a Panamá de su lista de jurisdicciones fiscales no cooperadoras, y defendió los viajes internacionales del presidente José Raúl Mulino, al considerar que han contribuido a alcanzar este resultado.

“Esta gran noticia para el país. Esto es un logro del país. Aquí no hay nada que criticar”, manifestó Martínez-Acha al referirse a la decisión del bloque europeo, que, según explicó, es producto de meses de gestiones diplomáticas, reuniones y acercamientos con líderes europeos.

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El ministro destacó los encuentros sostenidos por el mandatario panameño con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el presidente francés, Emmanuel Macron; el presidente de Italia, Sergio Mattarella; el presidente de Grecia, Konstantínos Tasoúlas y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, entre otros representantes europeos. Según el canciller, estos contactos fueron parte de los esfuerzos para explicar la realidad económica y fiscal de Panamá y defender los intereses nacionales.

Martínez-Acha explicó que la inclusión de Panamá en el Anexo II de la lista europea significa que el país deja de estar sujeto a las medidas discriminatorias que pueden aplicarse a las jurisdicciones incluidas en la lista de países no cooperadores. Esto, indicó, genera mejores condiciones para que empresas europeas inviertan en Panamá sin exponerse a penalidades fiscales en sus países de origen por realizar operaciones en el territorio panameño.

No obstante, precisó que Panamá deberá someterse a una evaluación del Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el intercambio de información fiscal, como parte de los compromisos asumidos para avanzar en el cumplimiento de los requisitos internacionales.

El canciller sostuvo que el resultado representa una conquista para el país bajo la administración de Mulino y destacó que Panamá y Vietnam recibieron buenas noticias por parte de la Unión Europea. A su juicio, ambos países mantienen condiciones para complementarse en materia económica y comercial.

Defiende viajes presidenciales

El jefe de la diplomacia panameña también respondió a las críticas por los viajes internacionales del presidente Mulino, quien regresó recientemente de una gira por Vietnam y Singapur. Martínez-Acha afirmó que los desplazamientos presidenciales tienen como propósito promover los intereses nacionales, atraer oportunidades y explicar la realidad de Panamá ante otros gobiernos.

“El presidente se desplaza para trabajar, se desplaza para defender los intereses de la nación, se desplaza para explicar la realidad de Panamá”, expresó en Telemetro Reporta.

Frente a los cuestionamientos sobre el uso del avión presidencial, el canciller reconoció que los gastos deben ser fiscalizados, auditados y sujetos a la rendición de cuentas correspondiente. Sin embargo, defendió la utilidad de las giras y aseguró que el mandatario regresa de Asia con resultados que, a su juicio, benefician al país.

“Con todo respeto, nuestro presidente viene regresando de Asia con grandes logros en la maleta”, señaló Martínez-Acha, quien calificó de mezquinas algunas de las críticas a los desplazamientos presidenciales.

El canciller insistió en que los resultados diplomáticos deben evaluarse por los beneficios que puedan generar para Panamá y reiteró que la decisión europea constituye un avance para mejorar la confianza internacional y las condiciones para la inversión.