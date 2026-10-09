Frontenis define sus semifinales y se acerca la gran final

Quedaron definidas las semifinales del Torneo de Frontenis, que se disputa en la cancha de la Sociedad Española de Beneficencia.

Tras una intensa fase eliminatoria previa, las mejores cuatro duplas aseguraron boleto a la ronda en la que buscarán pase a la gran final.

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En la primera semifinal, Henry Pozo y José Rodríguez se medirán a Carlos Ortega y Jorge Solís, mientras que en la segunda llave Dayron Mateo y Luis Fernando Díaz enfrentarán a Arnulfo Suárez y Gustavo Lagomarcino.

En Panamá es un deporte pequeño pero muy activo; se juega en una cancha oficial de 30 x 20 metros. La Organización Panameña de Frontenis está afiliada al reglamento de la Federación Internacional de Pelota Vasca.

En marzo, bajo tutela panameña, organizó un evento internacional denominado Panamá Open 8 con delegaciones de Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, México, España, Colombia, Argentina y Panamá.