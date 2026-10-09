¿Qué significa para el panameño de a pie la salida del país de la lista negra de la Unión Europea?

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, destacó que la salida de Panamá de la lista negra de la Unión Europea representa la restitución de dos pilares clave para la nación: confianza y credibilidad.

"Hoy Panamá recupera algo que nunca debió perder: confianza y credibilidad. Después de seis años, nuestro país sale de la lista negra de la Unión Europea", expresó el ministro Chapman.

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¿Qué repercusión tiene este hito en la vida del panameño?

El enfoque principal del anuncio gubernamental no solo resalta el alcance diplomático y financiero a nivel internacional, sino el impacto en el bolsillo y las oportunidades de la población.

Chapman detalló que la salida de la lista se traducirá directamente en beneficios para los ciudadanos a través de mayor atracción de inversiones y empresas.

Al desligarse del calificativo de discriminación fiscal, Panamá se posiciona como un destino atractivo y competitivo para el capital extranjero.

El incremento de nuevos negocios se traducirá en un impulso al mercado laboral. De acuerdo con las cifras presentadas por el ministro, la economía panameña creció un 6.4% en el segundo trimestre, logrando reducir la tasa de desempleo del 10.4% al 8.5% con la creación de más de 77,000 nuevos puestos de trabajo (centrados principalmente en el sector privado).

La llegada de inversiones, según Chapman, favorece la dinamización económica local y genera mejores condiciones para las familias panameñas.

Durante su intervención, el ministro Chapman atribuyó este hito a las reformas normativas, el diálogo estratégico y la defensa de la reputación internacional encabezada por el presidente José Raúl Mulino, en colaboración con la Cancillería, la Asamblea Nacional, el equipo técnico del MEF, diplomáticos y el sector privado.

Aunque reconoció que todavía queda camino por recorrer para fortalecer la estructura económica, Chapman aseguró que Panamá avanza en la dirección correcta para garantizar que estos resultados macroeconómicos se traduzcan en más y mejores oportunidades para toda la población.