Expertos israelíes entregan informe preliminar sobre agua en Azuero a ministros de Salud y Ambiente

La delegación de especialistas en gestión hídrica de Israel, junto al embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, entregó esta semana un informe técnico preliminar con observaciones y recomendaciones al ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, y al ministro de Salud, Dr. Fernando Boyd Galindo.

La misión internacional formó parte de un esfuerzo interinstitucional fruto de los acuerdos de cooperación bilateral firmados luego de la visita a Panamá del presidente israelí Isaac Herzog; promovidos por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), enfocado en ayudar a Panamá en la búsqueda de soluciones a los desafíos que se enfrentan en la región de Azuero.

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La delegación liderada por Diego Berger, informó que una vez regresen a Israel, redactarán un informe más completo para hacer llegar a través de la embajada al Gobierno Nacional.

Durante las jornadas de trabajo, la delegación internacional inspeccionó las instalaciones del Laboratorio Regional de Calidad Ambiental en Los Canelos y evaluó el funcionamiento de la estación de monitoreo remoto por telemetría que MiAmbiente mantiene activa en la confluencia de los ríos La Villa y Estibaná.

El objetivo primordial de esta alianza es transformar la medición de datos en tiempo real en una herramienta preventiva. Esto permitirá establecer umbrales y criterios técnicos estandarizados para que las autoridades emitan alertas oportunas ante cualquier alteración de los parámetros físicos, químicos o microbiológicos, garantizando respuestas rápidas y coordinadas para salvaguardar la salud pública.

Asimismo, la agenda incluyó recorridos por distintas plantas potabilizadoras y redes de distribución de Azuero, contemplando la futura ampliación de la red de monitoreo mediante la incorporación de nuevos puntos estratégicos de control.

La delegación está conformada por Matan Harari, Gal Malachi y Diego Berger.

Mekorot es la compañía nacional de agua de Israel y uno de los referentes tecnológicos más respetados a nivel global en la gestión del recurso hídrico. Fundada en 1937, la empresa estatal ha sido clave en la transformación de Israel —un país con más del 60% de territorio árido y severa escasez de lluvias— en un líder en eficiencia y resiliencia hídrica.