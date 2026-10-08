Crecimiento no está haciendo efecto en la economía interna

Panamá debe pasar de un crecimiento impulsado principalmente por sus sectores más dinámicos a un modelo con mayor capacidad de arrastre sobre la economía interna, manifestó el Centro Nacional de Competitividad (CNC Panamá) en su más reciente informe.

El centro afirmó que la economía panameña mantiene un ritmo de crecimiento significativo, sin embargo, la intensidad con que este crecimiento se percibe entre empresas y hogares no parece avanzar al mismo ritmo.

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Para asociar esta idea, el CNC detalló que los créditos nuevos en el Centro Bancario, aumentaron solo 0.8%, con reducciones en actividades como comercio, construcción e hipotecario.

"Esta diferencia es relevante, porque el crédito constituye uno de los principales mecanismos mediante los cuales el crecimiento se transmite hacia las empresas y los hogares", sostuvo el organismo.

Para que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) surta efecto con mayor amplitud al conjunto de la economía, debe traducirse en inversión privada, financiamiento, creación de empleo productivo y formal, mayores ingresos y consumo.

No obstante, el CNC Panamá advierte que mientras algunos de los principales motores del PIB avanzan con fuerza, el crédito doméstico y varias actividades más vinculadas a la economía interna muestran un dinamismo considerablemente menor.

"El debate no es si Panamá está creciendo, sino qué tan ampliamente ese crecimiento está permeando al resto del tejido productivo y a los hogares", sostuvo.'

5.5%

fue el crecimiento de la economía en el primer semestre del año. 8.5%

es la tasa de desempleo, con una reducción de casi 2% en comparación con el año pasado.

El Centro de Competitividad plantea que la prioridad es que los sectores que hoy explican buena parte del crecimiento de Panamá dejen una huella cada vez mayor en el resto del aparato productivo.

"Crecer es necesario; lograr que ese crecimiento arrastre al conjunto de la economía es el verdadero desafío de competitividad", precisa el centro en su informe.