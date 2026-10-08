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Panamá

Anteproyecto de descuentos eleva monto de las sanciones

Publicado 2026/10/09 00:00:00
  • Vivian Jiménez
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  • vjimenez@epasa.com
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  • @PanamaAmerica

El documento contempla mayores descuentos en los servicios de electricidad, telefonía y agua potable.

Esperan que la iniciativa sea sancionada antes del 31 de octubre. PEXELS

Esperan que la iniciativa sea sancionada antes del 31 de octubre. PEXELS

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El nuevo anteproyecto de ley que amplía los descuentos a los adultos mayores, además de incorporar las modificaciones acordadas con el Ejecutivo y el sector empresarial, establece nuevas disposiciones para garantizar el bienestar y la calidad de vida de este grupo de la población y facilitar su aprobación.

La normativa, presentada por el diputado Javier Sucre, incrementa el monto de las multas por incumplir con este derecho, de $50 y $5,000 a $500 y $10,000, y ordena a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) distribuir el 100% de lo recaudado entre el Fondo Especial para Jubilados y Pensionados y el programa de beneficios permanentes de la Caja de Seguro Social.

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Asimismo, crea un fondo de apoyo a las microempresas para compensar los montos que dejen de recibir al otorgar estos descuentos.

La propuesta, aseguró Sucre, combina beneficios sociales, fiscalización efectiva, incentivos tributarios y un mecanismo de reembolso que no solo garantiza la protección de los jubilados y pensionados, sino también la continuidad de las actividades económicas.

El documento contempla mayores descuentos en los servicios de electricidad, telefonía y agua potable.

Los incentivos en dichos rubros pasarán del 25% al 30% siempre que el contrato esté a nombre del beneficiario y el descuento se aplique sobre su vivienda principal.

Se incorporó una reducción del 30% en la facturación del servicio de internet y en la compra de pañales desechables.'

30%


descuento a los servicios de telefonía, electricidad y agua potable.

 

10,000


monto máximo de las multas para quienes incumplan la disposición.

 

Los jubilados, indicó Guillermo Cortés, esperan que la iniciativa, tras las adecuaciones, sea aprobada y sancionada antes del 31 de octubre por el Legislativo y el Ejecutivo, respectivamente.

Solicitan también que se altere el orden de discusión de proyectos en el Pleno para que se analice el proyecto de ley No. 663 que elimina la tasa de cobro a los Certificados de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim).

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