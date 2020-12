Pandemia avivó el debate sobre velocidad del internet

Todos coinciden: el confinamiento, el teletrabajo y las clases virtuales, por motivo de la pandemia de coronavirus, provocaron un alto nivel de consumo de internet, no solo en los hogares panameños, sino también en el resto del mundo.

Versión impresa

El panorama antes descrito hizo correr a la industria de las telecomunicaciones para garantizar los servicios, entre ellos, el internet residencial. Al contar con más consumidores en sus casas, las reclamaciones sobre por qué el internet no iba a la velocidad contratada comenzaron a salir.

De acuerdo con conocedores en el tema, en el uso óptimo del internet convergen una serie de factores: desde físicos, hasta informáticos, pero, lo primero es conocer cuál es la velocidad que se tiene contratada y luego realizar un test para comprobarla.

La velocidad contratada es aquella que el proveedor entrega como parte del servicio y que llega al hogar, y la forma más fiable de medirla es con un cable directo al módem, ya que la conexión wifi, que es la que más se utiliza actualmente, es susceptible a variaciones por factores externos, por ende, funciona como referencia, pero la más recomendable es por cable directo.

Para hacer la prueba, se pueden utilizar herramientas como Speedtest de Ookla, la empresa estadounidense de servicios de diagnóstico de internet.

Ricardo Esteriano, director de Calidad Estratégica en Tigo Panamá admite que a los clientes siempre les gusta validar la velocidad que están recibiendo del servicio de internet. El director explica que, al realizar una prueba de velocidad, se deben tomar en cuenta detalles como: estar conectado por cable al módem de internet con un dispositivo que soporte la velocidad contratada, es decir, si ambos (dispositivo del cliente y módem) soportan, por ejemplo, 100 Mb, son compatibles, pero si se tiene contratado 350 Mb y el dispositivo no soporta esa cantidad, la velocidad no resultará, pues los dos equipos no son compatibles con la velocidad contratada; además, no utilizar ninguna otra aplicación al mismo tiempo en que se realiza la prueba.

Los expertos recuerdan constantemente que si se realiza la prueba vía wifi, los resultados pueden verse afectados y no se podrá conocer la velocidad contratada real. Esto es propio de la tecnología wifi para todos los operadores del mundo.

Alex Neuman, consultor de tecnologías de Información y Comunicación (TICs) explica que el tema de la medición de velocidad (y tiempo de respuesta, que está relacionado, pero no es lo mismo) se ha hecho aún más importante hoy en día debido a que las personas dependen más de estos servicios para trabajar, educarse y divertirse; y los servidores de internet fueron tomados por sorpresa.

VEA TAMBIÉN: Solicitan información de los agregados de Policía que representan a Panamá en el extranjero

Neuman recuerda además, que aún se utilizan cables de cobre, susceptibles no solo a vandalismo, por su contenido metálico, sino a interferencias por campos electromagnéticos, electricidad y otros cables de cobre. Aunque, de acuerdo con proveedores consultados, el uso de fibra óptica también tiene sus riesgos, pues no evita que se corte también por vandalismo o roedores.

El consultor dice además que a veces las personas compran "repetidores", "extensores" y otros dispositivos supuestamente diseñados para hacer llegar el internet a áreas del hogar donde no llega, lamentablemente, cada repetidor "parte" la señal para poderla repartir. "Si tengo dos repetidores solo podré disfrutar de un tercio de la velocidad máxima", explica.

De hecho, menciona que hay anuncios publicitarios engañosos ofreciendo aparatos para "una mejor" velocidad de internet, sin embargo, lo que vende dicho anuncio es un repetidor de mala calidad que cuesta alrededor de cinco a diez dólares al por mayor, por precios que oscilan entre los 60 y 100 dólares.

Esteriano cuenta que ahora que la casa se ha convertido en oficina o salón de clase, se encuentran con que se consume el servicio en lugares del hogar donde antes no se hacía, por lo que se piensa que el wifi no funciona, pero para mejorar la señal en un punto nuevo del hogar, lo más recomendable es contactar al proveedor.

VEA TAMBIÉN: Reportan doble homicidio en El Potrero de Ocú, en Herrera

Otros factores a considerar durante una prueba de velocidad de internet es la seguridad, que se garantiza usando una contraseña de wifi; y las interferencias de otros dispositivos de vecinos o equipos como microondas.

José Quintero, director sénior del Laboratorio de Innovación de Liberty Latin America, concuerda en que muchos factores inciden en que la velocidad no se cumpla en las residencias, uno de ellos, es también el nivel de potencia, que varía de acuerdo a la cantidad de objetos que obstruyen la línea de vista y la cantidad de paredes en la residencia, que deben atravesar las señales inalámbricas en los hogares.

Son diversos los factores que determinan la cifra final de una prueba o test de velocidad. Evidentemente, no siempre se mostrarán las cifras máximas que promete el operador, ya que esas cifras se han obtenido en condiciones óptimas, o lo que es lo mismo: conectados por un cable a un metro de distancia del router o módem. Entonces, ¿son fiables los test de velocidad? Siempre y cuando se tenga en cuenta los aspectos que pueden modificar el resultado final, sí.

Cortesía/Tigo Panamá

Dato