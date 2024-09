Puntos claves para huir de los cibercriminales

Las redes sociales no son un medio solo para compartir información de lo que se hace en el día a día, pues se han convertido en una herramienta esencial tanto para informarse como para mantener contacto con familiares y amigos, y con diversas personas dentro del ámbito laboral. No obstante, en medio de esta realidad no hay que olvidar los riesgos a los que se exponen si no las usan de manera adecuada.

Se deben tomar medidas para evitar ser víctima del cibercrimen en las redes sociales y proteger la información personal. De acuerdo a los especialistas para lograr esto, es necesario aplicar buenas prácticas que aseguren su integridad y privacidad.

Los conocedores del tema, ofrecieron algunas recomendaciones, a las cuales han llamado como "mandamientos de la seguridad en redes sociales". ¿De qué se trata? ¿Cuáles son esos mandamientos?

En este sentido, el jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica, Camilo Gutiérrez Amaya, habló al respecto.

- Privacidad: Cualquier dato que usted guarde en las redes sociales, puede ser usados para suplantar la identidad o para ejecutar una estafa. La fecha de nacimiento, su dirección, el lugar de trabajo o dónde estudia, son datos sensibles que podrían usarlos para hacerles daño. Lo ideal es configurar la privacidad de forma correcta y consciente en cada cuenta que tengan.

- Publicaciones: Son una puerta que se abre de la vida privada, por esta razón, deben publicar solo lo necesario. Si esos datos llegan a las manos equivocadas podrían experimentar momentos desagradables.

- Desconfiar: No deben aceptar solicitudes de desconocidos ni darles información personal.

- Contraseñas robustas y extensas: Deben ser frases que incluyan alrededor de 20 caracteres, letras, números, mayúsculas y caracteres especiales. No use la misma contraseña en sus diversas cuentas.

- ¡Cuidado con los enlaces por mensajes!: A veces se reciben mensajes de contactos desconocidos, con promesas de algún beneficio/premio y un link que parecería que los lleva a un gran regalo. Sin embargo, esto los puede llevar a sitios comprometidos que solicitan datos personales o bien a la descarga de software malicioso.

- Implementar la autenticación: Las redes sociales cuentan con la posibilidad de habilitar este segundo factor de seguridad, para así asegurar una correcta protección de las cuentas.

- 'Backup': Tan importante como mantener protegidos los accesos a los datos personales, es realizar un backup de la información más importante, algo que, ante escenarios como un robo o extravío de un dispositivo o bien ante una infección con malware, será de gran ayuda.

- Conexión a Internet segura: Deben asegurar que la conexión al Wi-Fi cuente con una contraseña segura y verifique que la configuración del router sea la adecuada. En el caso de usar una red de Wi-Fi pública, deben realizar la conexión a través de una VPN.

- Cerrar las cuentas que ya no utilice: Algunas plataformas van quedando obsoletas y dejan de utilizarse. Las cuentas que se hayan creado pueden representar un eslabón débil en lo que refiere a la seguridad en Internet. Por un lado, porque las contraseñas sean débiles y por otro, porque es posible que estas plataformas no cuenten con una política de protección de datos eficientes y segura.

- Contar con una solución de seguridad: Los puntos mencionados se verán potenciados con la implementación de una solución de seguridad robusta que brinde protección contra los intentos de phishing, el malware y aquellos sitios o archivos sospechosos que pueden recibir a través de las redes sociales.