Aldo Ranks aconsejó a la nueva generación de artistas

Aldo Ranks es uno de los pioneros del reggae pleno en Panamá y en la actualidad, con su colaboración con Karol G, está en el radar de una nueva generación de oyentes.

“WATATI” puso a Ranks nuevamente en la palestra internacional, como en sus viejos tiempos, y en su reciente visita a Costa Rica habló sobre la nueva generación de artistas en Panamá.

El artista mencionó en un “Diario Extra” que Anyuri, Chamaco, Akim y Yemil son algunos de los artistas de la nueva generación. “(…) Creo que hay una buena camada de artistas en Panamá ahora”, dijo Ranks.

Además, de considerar que estos artistas son el futuro de la música en Panamá, les aconsejó que deben trabajar mucho, sabe que son talentosos, pero deben mantenerse activos.

“Pienso que tienen que aprender a trabajar, no es tan fácil, no es solo llegar y cantar, hay que trabajar. Sé que les va bien en el género, pero sin duda deben ponerle más ganas. Quizás se mantengan por uno o dos meses con esas letras que cantan que se ponen de moda, pero deben trabajar. Muchos de ellos tienen mucho talento, pero sucede que pegan una canción, más no les dura ni tres meses, pasa rápido”, aseguró el artista.

Además, de estar activos, Ranks considera que debe haber un cambio de pensamiento. “(…) Deben cambiar el tono de la letra y seguir echando pa'lante. Ojalá que cambien su forma de pensar y la letra de las canciones”, recomendó.

Datos

El intérprete de “El Alicate'” y otros éxitos inició su trayectoria artística en 1992, es uno de los pioneros del movimiento reggae plena en Panamá y tras su participación en el álbum “Cuentos de la Cripta” alcanzó gran popularidad.

Tiene cuatro álbumes de estudio y está firmado por Panamá Music.

La música del “¡watatin!” nunca pasan de moda. Su sello personal son su voz distintiva y profunda, además, de sus letras que te invitan a irte de fiesta.

“Ha fusionado el sonido reggae plena con afrobeats, dancehall, electrónica y otros sabores caribeños para dar vida a sencillos memorables como 'El Alicate', 'La Borrachera', 'Te Ves Buena' y 'Sacude la Tanga'”.