Alejandra Andrino: Comparte información sobre medicina femenina en las redes sociales

Las plataformas de redes sociales tienen un evidente impacto en el día a día. En este sentido, algunos profesionales han aprovechado el alcance, potencial y los beneficios de las redes para realizar docencia y fomentar el intercambio de información.

Versión impresa

Por ejemplo, los especialistas en salud le están sacando provecho a las redes sociales para que los usuarios se informen sobre varios temas médicos, tal es el caso, de la ginecóloga y obstetra Alejandra Andrino, quien motivada por el interés de que las personas de su país, Guatemala, y de otros lugares se informaran sobre medicina femenina inició una página de Facebook e Instagram en el 2019.

Más tarde, en mayo y julio de este año se unió a Tik Tok y YouTube respectivamente. En un principio la doctora Andrino escogía los temas para realizar el contenido para las redes de acuerdo a la complejidad del tema, pero a medida que iba realizando las publicaciones iba monitoreando cuáles eran los temas de más interés y de qué tenían más dudas sus seguidores.

La especialista en ginecología y obstetricia aprovecha el formato de las redes sociales para exponer los temas de una manera diferente y creativa, por ejemplo, los videos musicalizados.

No obstante, para Andrino, de 31 años, es importante que el contenido que comparte con sus seguidores sea medicina basada en evidencia, pues en las redes sociales es un poco complicado determinar qué información es cierta y cuál no lo es.

"La mayoría de mis recomendaciones son del Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras o del Royal College de Gran Bretaña. Así como de mis conocimientos con ginecóloga y obstetra", dijo la doctora, vía e-mail, a Panamá América.

La especialista cree que las redes sociales representan una oportunidad de compartir sus conocimientos y no solo limitarse a un consultorio médico.'



Alejandra Andrino, de 31 años, es ginecóloga y obstetra. Hace siete años se graduó como médica y cirujana en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una maestría en ginecología y obstetricia realizada en el Hospital Roosevelt, donde fue elegida Jefa de residentes y por la cual la Universidad de San Carlos, de Guatemala, le otorgó la distinción Magna Cum Laude. Posee dos especializaciones: la primera en ultrasonografía ginecológica y obstétrica, y la otra en administración y mantenimiento hospitalario.

Varios de sus videos han sido reproducidos de 1 a 10 millones de veces y los que menos alcance han tenido rondan en las 100 mil reproducciones, por esta razón, la doctora reconoce que es una buena forma de educar y alcanzar más personas, pues en un día de consulta no logra atender a más de 15 personas.

VEA TAMBIÉN: Síndrome del túnel del carpo: ¿Cómo identificar esta dolencia?

Alcance

La doctora Alejandra Andrino tiene cerca de 100 mil seguidores en Instagram, en la cuenta @medifemgt, en esta red el Reels más visto es "La prueba de la virginidad", con 1.4 millones de reproducciones.

En YouTube tiene 15,300 suscriptores y "¿Cuándo debemos hacer una prueba de embarazo?, es el video más visto de su canal con 31,768 visualizaciones.

En la red favoritas de muchos, Tik Tok, el video con más alcance tiene 9.2 millones de vistas y se titula "Cinco tips para una vagina feliz". En esta red la especialista tiene 1.2 millones de seguidores.

Las dudas más frecuentes de sus seguidores son sobre la menstruación, los anticonceptivos y las formas en que se pueden embarazar.

VEA TAMBIÉN: Paty Cantú presenta 'La Mexicana', su nueva producción discográfica

Por otra parte, la doctora Andrino reveló algunas cosas que toda mujer debe saber sobre el sistema reproductor femenino: La vagina y la vulva no son sinónimos. La vagina es la parte interna y la parte externa es la vulva. La vagina se limpia sola, no necesitan lavarla ni introducir jabón dentro de ella. Todas las vulvas son distintas y está bien si un labio menor es más grande que otro o no.

Y como bono, agregó que no hay un "mejor" método anticonceptivo, eso depende de cada mujer y no las vuelven infértiles después que las dejarlas de usar.

Cambios

La pandemia de la COVID-19 tomó a todos por sorpresa y la doctora Andrino dijo que al inicio no se hubiese imagino dando asesorías en línea, lo cual inició hacerlo por la necesidad de los pacientes y funcionan en muchas ocasiones.

"Lo mejor es la evaluación, una cita en línea definitivamente no puede superar a una cita presencial", manifestó la doctora, sin embargo, ha encontrado que muchas consultas que son por tratamientos, lecturas de resultados de estudios o dudas en general de métodos anticonceptivos y menstruación perfectamente se pueden realizar en línea sin exponerse a un contagio en una clínica.

VEA TAMBIÉN: Todo listo para la 12vo versión del Hayah Festival Internacional de Cortometrajes de Panamá