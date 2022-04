¡Alerta mujeres!, 5 errores que cometen a la hora de manejar un automóvil

No cabe dudas de que las mujeres han sido más estigmatizadas a la hora de conducir, mucho se dice que no saben guíar correctamente un automóvil, que son desordenas y para nada cortés: pero eso no significa que los hombres sean lo contrario.

Según diversos estudios, los mayores causantes de accidentes a nivel mundial son los hombres, en donde el promedio es de 3 a 1, es decir por cada mujer que ocasione un accidente, tres hombres también lo harán.

Y es que, tristemente la primera causa de muerte en casi todo el mundo se debe a los accidentes automovilísticos, que son provocados en su mayoría por el uso excesivo de la velocidad.

Pero, independientemente de todo, sin importar el sexo, existen ciertas prácticas que pueden influir al momento de que ocurra un accidente. En esta ocasión mencionaremos los errores más frecuentes que cometen las mujeres al conducir, para que los puedan corregir y así evitar situaciones lamentables.

1. Manejar usando tacones. Es mejor usar un calzado cómodo a la hora de ir en el volante, pues los tacones pueden dificultar la movilidad de los pies. La punta angosta del zapato hará que el control de los pedales sea menos efectivo, mientras que el tacón va a crear una distancia entre el talón y el suelo, dificultando el movimiento lateral del pie. Tampoco es muy favorable usar chancletas.

2. Maquillarse. Usar el retrovisor para aplicarse maquillaje, hace que tenga que moverlo de lugar y pierda visibilidad. Además, puede perder concentración ante cualquier riesgo que pueda estar cerca. Al volante siempre es mejor ir enfocado en conducir.

3. Colocar el bolso junto a los pedales. Cualquier objeto que esté cerca a los pedales es peligroso ya que puede bloquear el movimiento de los pies y esto a su vez no permitiría frenar, acelerar o pisar el ‘clutch’.

4. Manejar en estado de embarazo. No se recomienda que una mujer conduzca luego del sexto mes de embarazo pues el volante en el vientre puede lastimar al bebé, además la movilidad de la mujer puede verse un poco limitada. En caso de tener que hacerlo, es importante tratar de que siempre esté acompañada.

5. Mover la silla muy adelante. Son muchas las mujeres las que prácticamente conducen encima del volante, esto es sumamente peligroso. Al momento de sufrir un impacto la bolsa de aire no tendrá suficiente espacio para desplegarse, lo que ocasionará que órganos vitales puedan dañarse de inmediato.

Según un estudio realizado por el Social Issues Resource Center publicado por ABC News, a pesar de los malos hábitos que tienen las mujeres al conducir, son las menos causantes de accidentes de tránsito. “En todos los estudios, sin excepción, los hombres presentan un mayor número de accidentes que las mujeres. Las posibles causalidades se derivan entre: Manejar a mayor velocidad, conducir en estado de embriaguez y no respetar las señales de tránsito con mayor frecuencia que las mujeres, lo que causa, en su mayoría, importantes accidentes en la vía pública”, concluye la investigación.

