El regreso de BTS, banda surcoreana de k-pop, con una nueva gira mundial y su quinto álbum de estudio, llamado “Arirang”, ha generado furor a nivel global y Panamá no es la excepción, que, aunque no está incluido entre los países del tour, también se han hecho sentir.

La respuesta del fandom local ha sido muy positiva. BTS Panamá Oficial, fanbase que se estableció simultáneamente con el debut de la agrupación y que aglutina un gran número de fanáticos, con una participación activa y organizada ha logrado posicionar varias canciones del grupo en los charts en Panamá.

ARMY, como se le conoce al fandom de la banda a nivel mundial, colocó dentro del Top 50 varios temas de BTS y llevó a “Dynamite” entre las 10 canciones más escuchadas en el chart de Spotify Panamá.

Asimismo, los fanáticos han mantenido canciones del grupo en la posición #1 de iTunes Panamá durante varios días, evidenciando así el impacto del apoyo local en las plataformas digitales.

Entre los logros recientes destacan reingresos y ascensos significativos en las listas nacionales.

El apoyo no solo se ve reflejado en las plataformas de distribución digital de música, dado que muchas ARMYs panameñas se están preparando para viajar y asistir a conciertos en los distintos destinos incluidos en el tour, una muestra de que el respaldo del fandom trasciende distancias y fronteras.

En resumen, la presencia de ARMY Panamá se refleja en números, organización y compromiso, consolidando al país como una comunidad activa y visible dentro del fandom global.

Programación

“Arirang”, título en alusión a la canción tradicional coreana más representativa, tiene 14 pistas y su lanzamiento está programado para el 20 de marzo, según informó su sello discográfico BigHit Music.

Poco después del estreno, RM, V, Jungkook, Jimin, Suga, Jin y J-Hope se embarcarán el 9 de abril, en lo que será la mayor gira realizada por un grupo de k-pop en la historia, serán 34 ciudades y 79 conciertos, con paradas en Asia, Europa, América del Norte y Latinoamérica.

