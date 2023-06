Autocomplacencia: ¿Es perjudicial?

Aún hay personas que ven la autocomplacencia en la intimidad (masturbación) como algo perjudicial. No obstante, especialistas en el tema consideran que es todo lo contrario, pues podría traer beneficios a la salud.

Pero, ¿hacerlo con mucha frecuencia sí es malo? La sexóloga Ruth González ha respondido a esta pregunta.

De acuerdo a la especialista otra duda frecuentes es la preocupación de si masturbarse "mucho" es malo, si hay un tope de veces para masturbarse o si puede ser una adicción al sexo.

Masturbarse no tiene nada de malo siempre que la persona que lo haga, lo viva bien, de una manera positiva y satisfactoria, desde el propio deseo y disfrute, dice la especialista en un post en su Instagram (@ruth_sexologa).

"Más bien puede tener muchos beneficios para la salud y bienestar, sirve para conocer nuestro cuerpo y nuestros gustos, además de ser una práctica exenta de riesgos de ITS y embarazos no deseados", señala.

Sin embargo, como cualquier otra práctica no es obligatoria, sino para quien desee hacerla y disfrutarla.

La sexóloga también resalta que, como en otros aspectos de la vida, puede ser perjudicial si "me masturbo tanto como para hacerme daño físico o si el masturbarme afecta a otras áreas de mi vida, como al trabajo, estudios, relaciones con los demás o la pareja".

También si lo hacen de una manera compulsiva y no por placer, "si me provoca problemas legales por no hacerlo desde la privacidad y el respeto", dice.

Por ejemplo, si la persona no sale de la casa, no van a reuniones que ha sido planificado con amigos y llegan tarde al trabajo continuamente por masturbarse.

Hay casos en los que la persona vive mal la masturbación por cuestiones morales y de educación sexual. "Aquí habría que trabajar las creencias sobre sexualidad en terapia".

Datos

Masturbarse es totalmente sano y natural, reitera el médico Erik Castle de Mayo Clinic.

A través de la masturbación pueden explorar su cuerpo y aprender sobre aquello que puede producirles placer sexual.

Además, les puede ayudar a bajar los niveles de estrés y hasta relajarte.

