Bad Bunny es querellado por anuncio electorales en Puerto Rico

El gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) de Puerto Rico presentó este martes una querella contra unas vallas publicitarias con mensajes contrarios a la colectividad, de las que se responsabilizó el cantante urbano Bad Bunny, alegando que le quieren silenciar.



La querella fue radicada por el PNP ante la Oficina del Contralor Electoral contra la empresa de vallas publicitarias bMedia Group por unos 'anuncios fantasmas', es decir, en lo que no se identifica la persona que los paga.



"El PNP utilizando su poder para tratar de callarme. ¿Qué está pasando con la democracia?", escribió el artista en su cuenta oficial de la red social X sobre los anuncios electorales colocados en la isla, que celebra comicios generales el próximo 5 de noviembre.



Bad Bunny publicó asimismo unas fotos con los anuncios, en los que se puede leer 'Quien vota PNP no ama a Puerto Rico', 'Votar PNP es votar por la corrupción' y 'Votar por PNP es votar por LUMA (la empresa encargada de la transmisión eléctrica y blanco de fuertes críticas por los continuos apagones)'.



"Anuncio pagado por Benito Antonio Martínez Ocasio. Un puertorriqueño que ama a Puerto Rico", añadió la publicación del cantante, que se ha implicado en la campaña electoral con duras críticas al PNP.



Recientemente, dijo que "la protesta más grande" que organizará Puerto Rico será el día de las elecciones generales, cuando se manifestará "en contra de la gente" que ha llevado a la isla al descalabro.



Según el comunicado del PNP, "conforme a la definición establecida en la Ley 222-2011, según enmendada, dichos anuncios no establecen quién los promueve, quién los paga, quién quiere influenciar a los votantes, en clara violación a las leyes aplicables".



La querella solicita a la Oficina del Contralor Electoral que, en cumplimiento con los deberes que le impone la Ley 222-2011, comience un proceso de investigación.



Dicho proceso implica el cese y que desista de divulgar los anuncios identificados en la querella; la identificación y divulgación de la persona natural o jurídica que pagó por los anuncios y la imposición de una multa administrativa a quien pautó estos anuncios y a bMedia Group.



"Aquellos que nos acusan de corrupción son los verdaderos corruptos. Estas pautas son contrarias a la Ley y, tan culpable es quien los paga, como la entidad que los publica en sus pantallas", denunció el secretario general del PNP, Hiram Torres Montalvo.



En las elecciones, los candidatos a la Gobernación son Jenniffer González, por el PNP; Juan Dalmau, por la alianza del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Movimiento Victoria Ciudadana (MVC); Jesús Manuel Ortiz, del Partido Popular Democrático (PPD); y Javier Jiménez, de Proyecto Dignidad (PD).



Los puertorriqueños también están llamado a elegir en las urnas el próximo 5 de noviembre al comisionado residente en Washington, legisladores, senadores y alcaldes.

