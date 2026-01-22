Barceló y Frank De León tendrán un cara a cara en el 'parking'

¡Todo se terminó! Está noche, en el parking, segmento presentado por Yen Video, Frank De León, mánager de María Del Pilar, tendrá un cara a cara con Juan Carlos Barceló.

La controversia entre Barceló y Del Pilar está lejos de terminar luego de la carta que le envió De León, donde le manifiesta su amor y preocupación por como la participante se está desenvolviendo en el "Parking de Yen Video".

Después de la misiva, Del Pilar tomó distancia de Barceló, quien se molestó con ella, la llamó malagradecida e incluso arremetió contra De León por mencionarlo en la carta, algo que no sucedió porque luego la misma participante reveló el contenido de la carta.

Barceló, visiblemente molestó, aseguró que el mánager y pareja sentimental de su compañera de reality no lo debía mencionar en sus cartas y lo reto a un cara a cara cuando terminara el programa.

La respuesta no tardó en llegar, De León lo llamó "ronconsito" y dijo que está para la vuelta, encuentro que se dará antes de lo esperado porque Yen Video lo invitó a la casa.

Yen Fuentes, nombre real del productor del reality, llamó al tercero en discordia y le hizo formalmente la invitación luego de que Del Pilar mencionara que no tenía problemas de que fuera a la casa porque desea verlo.

¿Qué sucederá? Bueno, por el momento habrá que esperar el cara a cara, sin embargo, Barceló adelantó que incluso la amistad se dañó y repitió varías veces que ha quedado como un tonto.

Las diferencias entre los participantes rompió la paz y tranquilidad que había en la casa, en su lugar ahora reina la tensión, lo cual ha incomodado la convivencia.