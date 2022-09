Britney Spears se disculpa por comentario gordofóbico hacia Christina Aguilera

Britney Spears, reapareció en redes sociales luego de que sus hijos, Jayden y Sean Preston, confirmaron que no mantienen una buena relación con la cantante y que esperan "ella mejore mentalmente".

La intérprete de "Tóxic" ha generado polémica por sus publicaciones en Instagram con mensajes donde se lanza contra su madre, Lynne Spears, y su familia por la custodia con la que estuvo bajo el control de su padre durante 13 años. También por algunas frases con las que ha recibido críticas como la más reciente donde habla del físico ajeno.

En medio de esta situación, la famosa volvió a hacer eco por un desafortunado comentario hacía las bailarinas de Christina Aguilera que los internautas calificaron de gordofóbico.

"¡Es difícil ahora que veo cuánto de mi feminidad fue despojada en ese momento y cada persona que se sentó y no dijo nada! De todos modos, estaré aquí hablando de cosas de las que la gente nunca habló", dijo.

La "Princesa del Pop" de inmediato desató la molestia de los internautas, al asegurar que las bailarinas estaban "geniales" y que esto hizo que Christina Aguilera se viera más delgada en el escenario.

"Descubrí que solo había una manera de lucir delgado: salir con gente gorda, señalaba en la imagen que compartió junto a su texto en el que se refería a las mujeres que acompañaban a Aguilera. En medio de las críticas, la "Princesa del Pop" volvió a su cuenta de Instagram para ofrecer disculpas a la cantante.

“La vergüenza corporal no es el camino", "Puedes decir tu verdad sin hacer un esfuerzo por ofender a alguien" y "Britney, esto no es todo. Sé que te has perdido mucho, pero es 2022 y no nos avergonzamos ni de nosotros ni de los demás", fueron algunos de los comentarios con los que los fanes le hicieron saber su error a la cantante.

Asimismo, la cantante mencionó que su familia alimentó la baja confianza que tenía en ella misma y nunca le permitió compartir escenario con el equipo que ella deseaba.

"Nunca avergonzaría intencionalmente a nadie porque sé lo que se siente... Lucho con esto por lo que siento acerca de mí misma, no porque odie cómo se ve la gente... Siento que mi familia sabía que yo era insegura y la gente estaba tratando de alimentar intencionadamente esta inseguridad al no dejarme elegir entre las personas que estaban en el escenario conmigo", comentó.

Al final de su texto señaló que espera el público comprenda por lo que esta pasando: "¡Agradezco que todos sean comprensivos conmigo mientras descubro esta nueva vida que estoy viviendo!".

