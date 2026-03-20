BTS lanzó su quinto álbum de estudio, 'Arirang'

Hoy, 20 de marzo , BTS ha lanzado oficialmente su quinto álbum de estudio titulado "Arirang", marcando su regreso completo como grupo tras más de tres años de hiatus por el servicio militar obligatorio de los siete miembros. Este proyecto de 14 tracks representa una reflexión profunda sobre su identidad, raíces coreanas y el viaje recorrido desde su debut en 2013. El título evoca la famosa canción folclórica coreana, simbolizando perseverancia y conexión emocional con ARMY.

El álbum incluye el lead single "SWIM", junto a canciones como "Body to Body", "Hooligan", "Aliens", "FYA", "2.0", "No. 29", "Merry Go Round", "NORMAL", "Like Animals", "they don’t know ’bout us", "One More Night", "Please" e "Into the Sun". Todos los miembros participaron activamente en la escritura y producción, lo que lo convierte en una obra altamente personal y auténtica.

El lanzamiento se realizó a la 1 pm KST (hora de Corea), disponible de inmediato en plataformas como Spotify, Apple Music y Amazon Music, con un MV para el title track que ya genera millones de vistas en las primeras horas. Las ventas físicas y digitales se esperan récord, impulsadas por más de 4,06 millones de preórdenes acumuladas en la primera semana de preventa, superando récords previos del grupo.

Inmediatamente tras el drop del álbum, se activa la campaña "BTS: The City Seoul", que se extenderá del 20 de marzo al 12 de abril. Esta experiencia inmersiva transforma varias zonas de Seúl en espacios temáticos con instalaciones, zonas interactivas y eventos para fans, celebrando el regreso y la era "Arirang" de manera ciudadana y accesible.

El 21 de marzo, BTS realizará su primer concierto completo como grupo desde 2022: "BTS The Comeback Live | Arirang", en la histórica Plaza Gwanghwamun de Seúl. Este show gratuito de una hora será transmitido en vivo globalmente por Netflix, alcanzando a millones en más de 190 países y convirtiéndose en uno de los eventos digitales más grandes de la historia del K-pop.

El 23 de marzo, el grupo se presentará en Nueva York en un evento exclusivo temático del álbum, organizado por Spotify. Esta actuación marca su primera performance en EE.UU. en años recientes y forma parte de una colaboración ampliada con la plataforma, que incluye experiencias inmersivas, pop ups en ciudades selectas y desafíos interactivos para fans.

Plataformas como TikTok e Instagram han lanzado activaciones especiales para promocionar "Arirang", con desafíos interactivos, filtros como "sailor hat" profile frames, stickers y juegos que desbloquean contenido exclusivo de BTS, fomentando la participación masiva de ARMY en redes sociales durante estos días clave.

Además, se organizan eventos en tiendas de discos independientes en EE.UU. y otros países del 20 al 22 de marzo, donde fans pueden comprar el álbum, escuchar tracks juntos, recibir giveaways limitados como stickers, pulseras y posters, y celebrar el lanzamiento en comunidad.

El comeback culmina con el anuncio del "BTS World Tour: Arirang", que inicia el 9 de abril, en Goyang, Corea del Sur, y se extenderá hasta marzo de 2027 con más de 80 fechas en 34 ciudades y 23 países. Incluye etapas en Asia, Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Australia, con shows en estadios ya agotados y diseños inmersivos in-the-round.