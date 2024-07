Carbohidratos: ¡No hay que satanizarlos!

La respuesta a la pregunta de que si es necesario satanizar a los carbohidratos es "no". Al menos así lo aseguran especialistas en nutrición.

De acuerdo a la ciencia el cuerpo no se puede dejar sin carbohidratos, pues aún persiste el mito de que ellos engordan. Pero, qué otros mitos rondan a los carbohidratos. Les traemos algunos de ellos de la mano de una especialista.

Aunque en los últimos años los carbohidratos han ganado mala reputación, esto no se debe a que sean un nutriente malo per se, sino que hay ciertos alimentos que aportan versiones refinadas de este nutriente como las galletas, dulces y otros.

No obstante, los carbohidratos son un nutriente esencial para el buen funcionamiento del cuerpo. Ellos están entre los tres macronutrientes indispensables para el correcto funcionamiento del organismo junto con las proteínas y las grasas, dice, vía e-mail, la doctora Cecilia Solís-Rojas, médico cirujano y especialista en Endocrinología.

Además, detalla que su principal función es proporcionar energía al cuerpo, la cual se almacena en forma de glucógeno en el hígado y los músculos.

Mitos y verdades

Por esta razón, Solís-Rojas ofrece algunos mitos y verdades más comunes sobre este tema. ¡Tome nota!

- Mito: Los carbohidratos engordan, pues por sí solo un alimento no engorda, todo depende de las cantidades que se consuman. La especialista, que es Miembro del Consejo Consultor de Herbalife, aconseja hacer una buena elección optando por alimentos que aporten hidratos de carbono complejos, vitaminas y minerales y fibra, como frutas y granos integrales, y evitar bebidas azucaradas y dulces.

- Mito: No se deben consumir carbohidratos en la noche. Pero, es primordial ingerir en cada comida los tres macronutrientes que el cuerpo necesita: proteínas, grasas y carbohidratos, pero teniendo en cuenta las porciones que consumirá.

- Mito: Si no realizan ejercicios físicos no es necesario que consuman carbohidratos. La realidad es que para quienes practican algún deporte regular y para quienes no realizan mucha actividad física, los carbohidratos deben ser parte de su alimentación.

- Verdad: Los carbohidratos pueden mejorar el rendimiento físico. Ellos son la principal fuente de energía del cuerpo, por lo cual cumplen un rol de gran importancia a la hora de entrenar.

- Verdad: ¿Hay distintos tipos de carbohidratos? Sí, son tres principales los azúcares, el almidón y la fibra.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

- Verdad: Los carbohidratos pueden protegerlos contra ciertas enfermedades. Esto es cierto, ya que el consumo regular de alimentos ricos en fibra contribuye al mantenimiento de la salud gastrointestinal, además, de apoyar la salud cardiovascular.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!