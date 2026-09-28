Caro Abadía cumplirá su sueño: abrirá el concierto de Greeicy en Panamá

La cantante panameña Caro Abadía pasará de pedir apoyo en redes sociales a compartir escenario con una de sus artistas favoritas: será la encargada de abrir el concierto de Greeicy en Panamá, programado para el 15 de octubre en las Islas de Atlapa.

La confirmación fue revelada por Showpro durante el programa Jelou! de TVN, convirtiendo en realidad un sueño que Abadía había incluido en su vision board de 2026: abrir el concierto de la artista colombiana.

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La historia comenzó mucho antes del anuncio. Caro contó que desde 2020, durante la pandemia, empezó a escuchar la música de Greeicy y conectó con su energía y personalidad. Con el tiempo, la colombiana se convirtió también en una inspiración para su propia carrera musical.

En 2024, Abadía pudo verla en vivo por primera vez durante el Festival Picnic, en Costa Rica. Posteriormente, tuvo otra oportunidad de verla en Panamá cuando Greeicy llegó al país como invitada de una marca.

Su admiración incluso se trasladó a su trabajo como locutora, donde aprovechaba los espacios en radio para colocar las canciones de Greeicy. Según contó, llegó al punto de que su jefe le decía en tono de broma: “Esto no es radio Greeicy”.

Cuando Greeicy anunció su presentación en Panamá, Abadía decidió mover su sueño de las páginas de su vision board a las redes sociales. Publicó un video, etiquetó a la artista y a Showpro y pidió a sus seguidores que la ayudaran a hacer llegar el mensaje.

La campaña comenzó a recibir respaldo de sus seguidores, quienes compartieron la publicación y se sumaron a la petición. Finalmente, el esfuerzo dio resultado y la panameña recibió la invitación para formar parte del espectáculo.

Al conocer la noticia, Abadía rompió en llanto y destacó que hacer realidad este sueño requirió tiempo, trabajo y dedicación. También agradeció a quienes la acompañaron durante la campaña y a quienes creyeron en su propuesta.

Ahora, la artista tendrá la oportunidad de subir al escenario de las Islas de Atlapa antes de Greeicy, quien llegará a Panamá con su “Candela World Tour”.. La presentación marcará un momento importante en la carrera de Abadía, que recientemente también lanzó su sencillo “Ay Qué Rico”.