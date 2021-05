Celebridades que han escrito libros infantiles

El lanzamiento del libro infantil de la esposa del príncipe Harry, Meghan Markle ha encendido las críticas.

Meghan Markle ha sido acusada de supuestamente copiar otro libro para niños que ya está a la venta. "El niño en el banco" de Corrinne Averiss y Gabriel Alborozo, es el libro que según los usuarios de Twitter guarda similitud con "The Beach", obra inspirada en Harry y Archie.

De acuerdo a la duquesa la idea de su libro infantil tuvo su génesis como un poema que escribió para su esposo el día del padre, un mes después del nacimiento de Archie.

En la red social no solo énfasis en la similitud entre ambos títulos sino también en el parecido de las obras de arte de Christian Robinson, reseña Page Six.

Una crítica, Emma Kaye Wootton sugirió que el libro fue "plagiado descaradamente" e insinuó que el trabajo de la duquesa debía ser "boicoteado".

No obstante, el autor de "El niño en el banco", Averiss, desestimó las acusaciones dirigidas a la esposa del príncipe Harry.

"Al leer la descripción y el extracto publicado del nuevo libro de la duquesa, esta no es la misma historia ni el mismo tema que 'El niño en el banco'. No veo similitudes", tuiteó Averiss.'



Varios de los libros infantiles escritos por los famosos han tenido su génesis en momentos especiales.

El libro de Markle saldrá a la venta el 8 de junio por Random House por un valor de $18.99. Según el extracto compartido por la duquesa, su obra explora el "vínculo especial entre padre e hijo a través de los ojos de una madre".

La mamá de Archie no es la primera y ni la última celebridad que escribe un libro infantil, aquí te decimos que otros famosos lo han hecho.

Alex Rodríguez

El ex de Jennifer López publicó en 2007, "Out of the Ballpark", en el cual cuenta su historia antes de hacerse famoso, cuando solo era Alex.

Ricky Martin

El cantante escribió la obra "Santiago el Soñador entre las estrellas", en sus páginas plasmó cómo los niños pueden estar seguros de sí mismo. El libro fue publicado en 2013.

Thalía

En "Chupi: el Binky que regresó a su hogar" Thalía plasmó cómo hizo para que su hija Sabrina dejará el chupón. La publicación de 2013, tiene su versión en inglés y español, adicional, cuenta con las ilustraciones de Ana Martín Larrañaga.

Shakira

La colombiana se asoció con la cadena Nikelodeon para presentar su primer libro de cuentos infantiles llamado "Dora la exploradora en la aventura del día mundial de la escuela".

Shakira narra como la pequeña Dora y su amigo Botas llevan útiles y otros elementos educativos en las escuelas que no tienen acceso a ellos.

Sting

Gordon Matthew Thomas Sumner, conocido artísticamente como Sting, publicó en 2001 "Rock Steady: una historia del arca de Noé". "En este proyecto literario contó de manera moderna esta historia religiosa para recordarle a los niños que deben cuidar el planeta tierra", reseña Univisión.

Paul MCcartney

El cantante y compositor británico publicó en 2004, "High in the clouds". El libro relata la lucha entre el bien y el mal, donde los protagonistas son animales.

Geri Halliwell

La ex Spice Girls incursionó en el mundo de las letras con la obra de seis libros titulada Eugenia Lavender, donde "la historia de una niña con una imagen moderna, similar a la de la cantante, y que tiene unos amigos, inspirados en los antiguos compañeros de colegio de la autora", explica Hola.

