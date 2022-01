Anualmente un selecto grupo de celebridades son reconocidas como las más seguidas en Instagram, sin embargo, hay un puñado, sobre todo actores, que no les interesa unirse a esta ni a ninguna otra red social.

Versión impresa

Tener astronómicas cifras de seguidores se traduce en reconocimiento social e ingresos, cosas que no son importantes cuando lo que se desea es proteger la privacidad, la salud mental o su carrera profesional.

En ocasiones la ausencia de estos intérpretes es parcialmente cubierta por cuentas administradas por seguidores, lo cual no se traduce en ingresos o mayor exposición social para estas celebridades.

En este sentido, les presentamos algunos famosos que no tienen Instagram y sus razones para no tener un perfil en la red social más popular.

Lennifer Lawrence

La actriz se mantiene al tanto de lo que ocurre en las redes sociales, pero afirma que, si ven una cuenta de ella, lo más seguro es que sea falsa.

Keanu Reeves

El protagonista de "Matrix" se caracteriza por ser uno de los actores menos ostentosos y muy reservado en cuando a su vida privada, motivo por el cual no tiene redes sociales. "Realmente no tengo nada que decir sobre ningún tema", respondió al ser consultado sobre el tema.

Kate Winslet

La actriz ha sido muy crítica con las redes sociales y advertido sobre sus efectos potencialmente negativos. En una entrevista para "Vogue", dijo que le preocupa que las personas no puedan disfrutar de la vida sin tener que estar compartiéndolo y exponiéndose a que pueda gustar o no.



Kate Winslet es una de las voces más sobresalientes que está en contra de las redes sociales, por sus potenciales peligros.



Varias de las celebridades que no tienen Instagram desean proteger su privacidad y no encuentran un motivo para unirse a las redes sociales.

VEA TAMBIÉN: Verano: ¿Qué deben incluir en sus comidas?

Brad Pitt

El ex de Angelina Jolie no necesita presentación y al parecer tampoco redes sociales. En una entrevista para "InStyle", comentó: "No veo por qué las necesito".

Emma Stone

La intérprete de "Cruella" no cree que tener redes sociales sea algo positivo para ella, no obstante, hay decenas de cuentas que comparten escenas de sus películas.

Scarlett Johansson

"No puedo pensar en nada que prefiera hacer menos que compartir continuamente detalles de mi vida cotidiana", confesó Johansson.