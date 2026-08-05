Cinco décadas de trayectoria: Nenito Vargas celebra su cumpleaños a lo grande

La música típica panameña está de fiesta para honrar a Manuel “Nenito” Vargas, ícono del acordeón y la música popular, que celebra un nuevo año de vida este 6 de agosto.

Conocido como el “Orgullo de La Miel”, Vargas se mantiene vigente y optimista. Su nombre está ligado a más de cinco décadas de historia en los escenarios nacionales.

En sus inicios, compartió tarima con Victorio Vergara, el recordado “Tigre de La Candelaria”. Aquella dupla marcó una época dorada en las bailaderas del país.

Más adelante, tras la partida de Vergara, Vargas asumió con respeto la dirección de Plumas Negras. Bajo su liderazgo, la agrupación alcanzó nuevos éxitos y consolidó su legado.

Para conmemorar su aniversario, se organiza una gran velada bailable el sábado 8 de agosto. El evento tendrá lugar en el Centro Recreativo Fucer, en la 24 de Diciembre.

La noche promete tradición y talento, pues “Nenito” compartirá escenario con Alfredo Escudero y Los Montañeros. También estarán Alejandro Torres y Las Estrellas del Ritmo.

Además, la programación incluirá mariachis, tamboritos en vivo y el tradicional pastel. El público podrá cantar el “Cumpleaños feliz” junto al homenajeado.

De esta manera, el festejo reafirma la vigencia de Vargas como referente indiscutible. Su música sigue siendo parte esencial del folclor y la identidad panameña.